Daily Mail Оригинал

DM: золотой шпионский перстень с секретом уйдёт с молотка

Материал представлен в пересказе ИноТВ
На аукционе в Канаде на продажу выставлено золотое кольцо со встроенной камерой, использовавшееся агентами КГБ в годы холодной войны, сообщает Daily Mail. Владелец украшения рассчитывает выручить за него не менее $25 тыс.
DM: золотой шпионский перстень с секретом уйдёт с молотка
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На аукционе в канадском Онтарио выставлено на продажу золотое кольцо со встроенной камерой, использовавшееся агентами КГБ в годы холодной войны, сообщает Daily Mail.

Издание отмечает, что в кольце, изготовленном из 14-каратного золота и имеющем в мире лишь один аналог, скрыта небольшая фотокамера, снимающая на фотоплёнку шириной восемь миллиметров.

В мире было обнаружено всего несколько таких камер, при этом каждая из них имеет свои особенности.

Британская газета сообщает, что в 1970-е годы перстень использовался советским КГБ. В 1991 году кольцо впервые ушло с аукциона. Тогда обладателем «уникального» украшения стал известный японский коллекционер, которому удалось приобрести кольцо в знаменитом аукционном доме Christie’s за $25 тыс. Нынешний продавец надеется выручить за него не меньше, отмечается в статье.

«Людей, заинтересованных в покупке, много, но пока что все предлагают заниженную цену. Я твёрдо стою на своем: либо 25 тысяч долларов, либо я просто оставлю его себе», — приводит Daily Mail слова владельца перстня Шелтона Чена.

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источник
Daily Mail Великобритания Европа
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агент аукцион Канада КГБ Советский Союз украшения холодная война шпион
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