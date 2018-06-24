Rzeczpospoita: Польша возвращает в строй советские танки

Польша не будет продавать отслужившие танки Т-72, оставшиеся в её распоряжении ещё со времён Варшавского договора, пишет Rzeczpоsopolitа. Власти хотят их модернизировать и вернуть на вооружение своей армии — ведь это единственная возможность быстро и относительно дёшево оснастить танками две танковые бригады, которые вскоре будут созданы на польской территории.

«Отслужившая техника и все более необходимая списанная недвижимость возвращаются на передовую. Лишние элементы солдатского снаряжения идут на продажу, чтобы осчастливить любителей», — пишет в издании Rzeczpоsopolita польский журналист Збигнев Лентович.

Агентство военного имущества, которое в течение двух десятилетий своего существования призывало армию избавиться от ненужной недвижимости и отслужившей техники, а деньги, вырученные от продажи, — почти 1,9 млрд злотых — передавало вооружённым силам и МВД на новое оружие, в соответствии с пожеланием Министерства национальной обороны решительно изменило политику, продолжает автор.

«Несколько десятков ранее списанных танков Т-72 после капитального «лифтинга» вернутся в части. Все чаще оживают заброшенные казармы в давно ликвидированных гарнизонах», — добавляет он.

К примеру, Министерство национальной обороны Польши обещает инвестиции в практически заброшенный аэропорт в местности Новое Место под Пилицей: под одной крышей будет база для подготовки армии территориальной обороны страны и тренировочный центр для начинающих пилотов.

В арсенале Агентства военного имущества после утечки жемчужин недвижимости в прекрасных местах как Кемпа Мещиньска в центре Вроцлава или территории на ул. Раковецкой в Кракове в банке территорий Агентства остается все меньше настоящих рыночных хитов, сожалеет Лентович.

«Мы откликаемся на нужды Вооружённых сил», — объясняет глава Агентства военного имущества Кшиштоф Фальковский. Поэтому несколько десятков старых танков Т-72, помнящих ещё времена Варшавского договора, подготовленных к «лифтингу» и продаже Иордании, в силу последних приказов теперь останутся в Польше.

«Сейчас у нас нет другой возможности, чтобы быстро и относительно дёшево оснастить танками две танковые бригады, которые вскоре будут созданы», — объясняет Rzeczpоsopolita Войцех Лучак, специалист в области обороны и танкового оружия.

Танки Т-72 можно относительно дёшево обновить на отечественных предприятиях и сэкономить на сервисном обслуживании, а также обучении персонала, потому что система подготовки для обслуживания Т-72 существует на протяжении многих лет.

У замглавы Агентства военного имущества Петра Ястжембского, который в числе прочего заведует продажей движимого имущества — солдатского обмундирования, списанной техники, запчастей и лома, — нет причин для жалоб. Он утверждает, что списанная техника всегда продавалась неплохо, а в период роста патриотических настроений и моды на военные реконструктивные группы — «сходит как вода». «Любителей у нас под достатком, следовательно, временами спрос на старые военные гаджеты превышает ожидания агентства», — говорит Ястжембский. Именно рекорды продажи бьёт только что открытый краковский интернет-магазин, который пополняет ассортимент из региональных складов Агентства военного имущества.

Глава агентства Фальковский добавляет, что в очередь неизменно становятся за боевыми машинами, полевыми кухнями и даже изношенным строительным транспортом.

«Но прежде, чем они покинут склады агентства, в соответствии с новейшими требованиями ЕС, каждый экземпляр должен быть соответственно маркирован. Своего клиента уже который год ждут два ракетных катера класса «Тарантул», стоящие при Гданьском побережье», — резюмирует в издании Rzeczpоsopolita польский журналист Збигнев Лентович.