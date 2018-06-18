RP: в украинском конфликте Трамп на стороне России, но лишь на словах

Трамп считает, что Крымский полуостров является российским, потому что его жители говорят по-русски, что должно вызвать ужас на Украине, по мнению польского журналиста Ежи Хащчиньскийно. Но куда важнее действия его администрации, пишет он в Rzeczpospolita. Журналист поясняет, что именно Америка Трампа поставила Украине смертоносное оружие и пытается заблокировать строительство газопровода «Северный поток-2».

«Президент США считает, что Крым навсегда российский. Это на словах. Потому что на деле администрация Трампа более проукраинская, нежели предыдущая администрация Обамы», — пишет в издании Rzeczpospolita польский журналист Ежи Хащчиньский.



Дональд Трамп на тему «аннексированного в 2014 году Россией полуострова высказывался неоднократно». И обычно неожиданно. Два года тому назад, когда он боролся за президентство, он заявил, что Америка должна признать результат крымского референдума, к которому Москва отнеслась как к обоснованию «аннексии». «Референдума, следует напомнить, результаты которого не признал почти весь мир, в том числе, весь Запад», — напоминает автор.



Когда Трамп переехал в Белый дом, и появились обвинения во влиянии россиян на его избрание — он сменил фронт, выразив надежду, что Путин отдаст украинцам Крым, добавляет журналист.



Сейчас, как утверждает американский портал BuzzFeed, ссылаясь на два анонимных источника, президент США считает, что Крымский полуостров российский, потому что все проживающие на нём жители говорят по-русски. Кроме того, Украина не заслуживает его возвращения, потому что, по мнению президента США, она полностью коррумпирована. Такое мнение Дональд Трамп огласил в прошлую пятницу по случаю саммита «Большой семерки» в присутствии канцлер Германии, премьеров Японии, Канады, Италии, Великобритании и президента Франции.



«Неизвестен контекст, в котором эти слова прозвучали. Но так или иначе эти слова шокируют. Политическая география Трампа не грешит логикой. Если коррупция являлась бы мерилом того, кому должна принадлежать какая-то территория, то Россия была бы обречена на провал, поскольку проигрывает всем соседям», — объясняет он. В последнем рейтинге Transparency International она занимает 135 место среди 180 исследованных стран, а Украина однако немного выше — 130 место, хотя это очень плохой показатель для страны, которая стремиться войти в западные структуры.



Языковой аргумент высмеяли многие публицисты, аналитики. В соответствии с этой логикой США должны принадлежать британцам, впрочем как и Ирландия. Вскоре Трамп скажет, что окрестности Парижа должны принадлежать его любимой Саудовской Аравии, потому что арабский там звучит повсеместно, иронизирует Хащчиньский.



«Слова Трампа должны вызвать ужас на Украине — там появились кое-где критические или сатирические замечания, но действия его администрации — уже нет», — добавляет он. Это Америка Трампа оказала Украине самую серьезную поддержку в войне с Россией — в виде настоящего смертоносного оружия. Это Америка Трампа делает все, чтобы дело не дошло до создания пагубного для Киева газопровода «Северный поток 2». «Можно только спекулировать, заслуга ли это Трампа или это происходит вопреки его воли», — подчёркивает автор.