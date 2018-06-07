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Немецкий политик: Россию пора вернуть в G8 и на время забыть о Крыме

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Россию необходимо вернуть в G8, несмотря на «аннексию Крыма», заявил бывший лидер Социал-демократической партии Германии и председатель Германо-российского форума Маттиас Платцек. По словам политика, «крымскую проблему, обременяющую все переговоры», следует «временно отложить», чтобы обсудить другие темы.
Немецкий политик: Россию пора вернуть в G8 и на время забыть о Крыме
Reuters

Накануне саммита G7 бывший председатель Социал-демократической партии Германии Маттиас Платцек призвал к возвращению России в «Большую восьмёрку», сообщает T-Online. «Это стало бы сигналом разрядки, если бы русских спросили, хотят ли они снова вступить в G8. Тем самым эта напряжённость, обременяющая все переговоры, была бы, наконец, немного снята», — заявил Платцек, в настоящее время занимающий должность председателя Германо-российского форума.

По мнению политика, «аннексия Крыма», из-за которой в 2014 году Россия была исключена из «Большой восьмёрки», не должна мешать возвращению Москвы. «Давайте же временно отложим крымский вопрос. ЕС заявляет: «Мы этого никогда не признаем», а русские заявляют: «Мы никогда его не вернём». Мы должны немного отодвинуть эту проблему, чтобы обсудить другие темы», — отметил Платцек.
 
В пятницу лидеры США, Германии, Франции, Великобритании, Италии, Японии и Канады встретятся в канадском городе Ла Мальбе на 44-м саммите G7. В среду канцлер Германии Ангела Меркель вновь заявила о невозможности вступления России в группу стран из-за «аннексии Крыма». Против также выступил министр иностранных дел Германии Хайко Маас. «До сих пор предпосылки для этого не были созданы», — резюмировал Маас.
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