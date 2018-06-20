WP: исторические комплексы не дают полякам и русским разглядеть друг в друге людей

В России привыкли выставлять поляков в дурном свете, пишет Wirtualna Polska. Здесь жива память о Великой Отечественной войне, поэтому сообщениями о том, что поляки сносят советские памятники, так любят играть СМИ. Польский журналист Павел Коваль называет это «комплексом поляков». В Польше в то же время сложился «комплекс россиян» - страх перед грозным и агрессивным восточным соседом, хотя на востоке от поляков прежде всего украинцы, литовцы и белорусы, а не россияне.

«Продолжается Чемпионат мира по футболу. Границу с Россией пересекло более десяти тысяч польских болельщиков. Кто они для хозяев? Одни из многих фанатов, скорее незнакомые? А может, это «предатели» и «лакеи Запада», которые не уважают кровь советских солдат Второй мировой войны?» — пишет на портале Wirtualna Polska польский журналист Павел Коваль.



Между современными поляками и россиянами наблюдается всё большее равнодушие, рассказывает он. У россиян есть «комплекс поляков»: Польша это единственный сосед России, который угрожал её безопасности — в 1612-м и 1920 гг. И это было в важнейшие для неё исторические моменты, когда под вопросом находилась государственность страны.



В свою очередь у поляков есть «комплекс россиян», потому что после сотни лет соперничества в Центральной и Восточной Европе, россияне окончательно выиграли это соперничество и установили после Второй мировой войны свой порядок, объясняет автор.



Ему сложно поверить в то, что в 1918 г. Польша и послереволюционная Россия в принципе были ровесниками, и в определенный момент не было совсем понятно, которое из двух государств выиграет историческое соперничество. «Все это однако минуло, а вопросы, о которых я пишу, интересуют только немногочисленных членов элиты. Также после тогдашних событий осталось совсем немного взаимного уважения, что часто объясняют взлелеянными обидами», — уверяет Коваль.



По сути дела взаимное восприятие обществ обеих стран основывается на стереотипах. Стереотипы основаны на исторических кальках. Однако одной из тем, в которой поляки и россияне похожи — это любовь к истории. Не столько, впрочем, в плане исторических знаний, сколько в плане превращенных в миф образов из истории, объясняет он.



У поляков перед глазами образ великой и грозной России, глобальной державы строго на востоке. Но они не принимают во внимание тот факт, что на восток от них прежде всего находятся украинцы, литовцы и белорусы, а не россияне.



Можно сказать, что последние 30 лет отодвинули Россию от границ Польши, по крайней мере в общественном восприятии. «Возможно именно полякам нравится быть далеко от России, хотя бы в своём воображении?» — задаётся вопросом журналист. Как общество поляки не особенно любят россиян, представители этой национальности в ежегодных исследованиях Польского центра исследования общественного мнения находятся среди самых нелюбимых национальностей. Обычно в неприязни к россиянам признаются немногим менее 40% опрашиваемых, и практически всегда неприязнь превышает симпатию, отмечает он.



СМИ, если говорят о России, то в принципе ограничиваются политическими темами, которые усугубляют впечатление плохих польско-российски отношений: катынские документы, смоленская катастрофа, газопровод «Северный поток». «Однако надо признать, что для современных «обычных» поляков россияне народ далекий. В польских СМИ не слишком много информации о российской культуре, мы практически не знаем российское кино, много не знаем о современном российском обществе», — уверен Коваль.



«С польской стороны осталось в широком общественном понимании чувство опасности, создаваемого Россией. Это было лучше всего видно в 2014 году после нападения России на Крым», — подчёркивает Коваль. Картинка, которая лучше всего иллюстрирует тогдашнее настроение это речь прежнего премьера Эвы Копач, говорящей в контексте российской агрессии, что в таких ситуациях следует спрятаться в собственном доме, защищать детей и закрыть двери. Очень часто тогда возникал вопрос: «Будет ли война?»



Интересно то, что поляки чувствовали на себе войну чаще всего со стороны Германии и России — никто однако сегодня, несмотря на появляющиеся антинемецкие настроения не считает, что Германия смогла бы напасть на Польшу. В то же время по отношению к России такой уверенности нет. События 2014 г. и более поздние имели настолько плохие последствия для поляков, что показали страх, который российской угрозой можно вызвать в польском обществе.



Не исключено, что этот факт будет когда-то использован Россией, например в информационной войне. Такой страх действительно может стать сигналом, что польское общество становится, как любое западное общество, всё более привязано к своему благосостоянию, испуганное тем, что что-то может потерять. В польском случае однако этот глубокий страх явно имел исторический фундамент. С российской точки зрения, такой страх также означает, что общество не доверяет западным союзникам, в этом страхе также есть опасение, что «в случае чего» союзники не придут Польше на помощь. Страх — худший советчик, особенно если ему сопутствуют слабые знания. Страх позволяет манипулировать обществом с помощью СМИ, особенно общественных, предупреждает журналист.



«В этом самая большая проблема: мало людей замечает, что сегодняшняя Россия очень изменилась за последние три десятилетия и даже годы, которые прошли со времени смоленской катастрофы. В настоящее время фактически она более экспансивная, готова переходить очередные границы. Но именно страх — наихудшее лекарство», — добавляет он.



Россияне не обращают внимания на поляков — относятся к ним, как к одному из народов Центральной Европы. В России сохраняется обучение польскому языку, но нет моды на польскую культуру. Также лишь немногие эксперты знают польский язык и ежедневно интересуются Польшей, сожалеет Коваль.



Главным образом пропаганда представляет поляков в плохом свете, и это формирует мнение так называемых обычных россиян. Особенно вопросы, связанные с историей Второй мировой войны с полной уверенностью вызывают противоречия. В России культ участников Великой Отечественной войны является одним из элементов общественной идентичности уже затянувшейся эпохи Владимира Путина. Поэтому сигналы о том, что поляки отказываются от советских памятников, вызывают возмущение, объясняет Коваль. Конечно плохое отношение к полякам вызывает и роль, какую приписывают полякам в Центральной Европе.



Россиян кормят пропагандой теорий заговора, и они основываются на такой схеме: это американцы или просто ЦРУ подстрекают народы бывшей российской державы против Москвы, а поляки являются в этой истории слугами Запада, неблагодарными предателями, добавляет он.



Якутия — это республика в составе Российской Федерации. Большой край на северо-востоке Сибири, в котором еще жива память о польских ссыльных XIX в, которые развивали провинциальную Россию. В Якутии польский писатель Вацлав Серошевский написал труд о культуре якутов. До сегодняшнего дня каждый приезжий найдет его в каждом книжном магазине и почти в каждом якутском доме, рассказывает автор.



Где-то на окраинах большой России помнят не только польских исследователей, а также великих инженеров и конструкторов, таких как семья Кербедз, добавляет он.



«Не это однако формирует тренды в сегодняшнем российском обществе: решают большие города, большая пропаганда и большие эмоции, навязываемые политиками», — подводит итог на портале Wirtualna Polska польский журналист Павел Коваль.