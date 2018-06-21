Daily Star: новый глава Генштаба Британии увидел в ракетном потенциале России угрозу для Лондона

Новый глава Генштаба Великобритании генерал Марк Карлтон-Смит, выступая с речью на конференции Королевского института объединённых родов войск (RUSI) в Лондоне, предупредил о растущей угрозе со стороны России, сообщает Daily Star. Как приводит издание слова Карлтона-Смита, последний подчеркнул, что британские военные должны быть готовы «бороться и побеждать» в возможной войне против Москвы.

Генерал выделил эту страну и её всё более передовой ракетный потенциал как одну из крупнейших угроз, с которыми столкнулась Британия.

«Сегодня Россия — это не держава, которая стремится к сохранению статус-кво. Она находится в режиме ревизионизма, её намерение сейчас подкрепляется растущим арсеналом высокоточного оружия с дальним радиусом действия», — подчеркнул Марк Карлтон-Смит.

По его словам, неправильно полагать, что в настоящее время для Великобритании не существует никакой «нависшей или экзистенциальной угрозы».

Глава Генштаба Великобритании, как пишет Daily Star, использовал своё выступление для того, чтобы обосновать отправку войск в места боевых действий в тех случаях, когда возникает подобная необходимость. Генерал Марк Карлтон-Смит также указал на то, что предыдущие неудачи, наподобие войны в Афганистане, не должны становиться сдерживающим фактором.

«Нам платят за то, чтобы мы воевали и побеждали, — указал он. — Наша первостепенная задача как руководителей и командиров состоит в том, чтобы воспитывать и подпитывать боевой дух наших мужчин и женщин. Именно для этого они поступили на службу в армию, их боевой дух — единственная достоверная лакмусовая бумажка для проверки нашей боеготовности».

Министр вооружённых сил Великобритании Марк Ланкастер, который также выступал на конференции, заявил, что Россия готовится к конфликту. Он отметил, что британскому правительству следует взглянуть на мир с точки зрения российского президента Владимира Путина.

«Подумайте о том, что они считают угрозами. Хотя мы не знаем, считают ли они конфликт неизбежным, но они к нему готовятся», — подчеркнул Ланкастер.

Министр добавил, что «аннексия Крыма» — это пример того, как Путин «замарал свои руки» применением прямой военной силы.

«Есть также альтернативная гипотеза: Россия пришла к выводу о том, что они не готовы к крупным военным операциям, что Грузия и относительная неудача с аннексией Крыма стали для них уроком. Теперь они активно инвестируют в будущее своих неядерных вооружений. На этом основании мифическим будет выглядеть мнение о том, что в определённый момент в будущем Россия не станет использовать жёсткую силу», — подытожил Ланкастер.