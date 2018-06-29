Independent: сделка Трампа с Путиным лишит Запад выгодного образа «вечно враждебной» России

Нет ничего удивительного в том, что многие в США и в некоторых европейских государствах активно препятствуют двусторонней встрече американского и российского президентов, считает обозреватель The Independent Мэри Дежевски. По её мнению, если Владимир Путин и Дональд Трамп смогут договориться, то многие на Западе лишатся политически удобного образа России как «извечного врага».

«Давным-давно анонс саммита лидеров двух могущественных и непредсказуемых государств был бы встречен с облегчением или даже с надеждой. Но уже второй раз за этот год реакция на такую новость — по крайней мере у большей части западного мира — была почти противоположной», — пишет обозреватель The Independent Мэри Дежевски.

По её словам, когда в этом месяце президент США встретился с главой КНДР Ким Чен Ыном, существовало повсеместное опасение, что «одураченный» Дональд Трамп сдаст жизненно важные интересы Запада. Но этого не случилось. Аналогичные предупреждения звучат и сейчас перед первым формальным саммитом главы Белого дома с Владимиром Путиным в Хельсинки.

«Даже в сравнении с Россией США имеют огромное экономическое и военное превосходство. Они могут быть разборчивыми в выборе уступок. И в любом случае, с каких пор военное противостояние (Сирия), нерешённые региональные конфликты (Украина) и препирательства (недоказанные утверждения о российской помощи Трампу) стали считаться предпочтительнее личной встречи, которая может ослабить напряжённость между Востоком и Западом? Ей не нужно быть ни драмой, ни предательством западного мира, а простым началом процесса, который способен укрепить международную безопасность и сохранить жизни», — рассуждает автор статьи.

И тем не менее, идея саммита встретила «жёсткое сопротивление» не только со стороны множества врагов Трампа в Вашингтоне, но и в некоторых европейских столицах. В выходные известие о саммите Трамп — Путин встревожило британское правительство. Теперь пресса сообщает о «растущем страхе» из-за возможного «мирного соглашения» между США и Россией.

«Но почему? Разумеется, только потому, что разговоры о «мире» могут уничтожить политически полезный образ России как вечного врага. Учитывая, что чемпионат мира по футболу демонстрирует более человечную — и менее грозную — сторону сегодняшней России, не дай бог, Трамп и Путин смогут прогнать в равной степени полезного (для некоторых) призрака «новой холодной войны», — поясняет Дежевски.

Колумнист отмечает, что в этот раз противники встречи также используют часть своих прошлых доводов. Они настаивают на том, что Дональд Трамп слишком неопытен, наивен или коррумпирован, чтобы доверять ему защиту Запада. А «опытный манипулятор» Путин, «которого в Вашингтоне и Лондоне считают чем-то вроде реинкарнации дьявола», может воспользоваться ситуацией.

В конце концов, разве во время предвыборной кампании Трамп не говорил, что хочет улучшить отношения с Россией? Разве он не заявлял, что Путин — это человек, с которым он может договориться, вместе с тем признавая, что его старания могут закончиться ничем? И разве эта цель, которая была одним из самых разительных отличий его платформы от платформы Хиллари Клинтон, не является главной и, возможно, даже наиглавнейшей причиной трудностей, с которыми Трамп впоследствии столкнулся в Вашингтоне?

«Что же, так всё и есть. Но ничто из этого не противоречит саммиту Трампа с Путиным, а, напротив, свидетельствует о том, что он должен был пройти гораздо раньше», — полагает Дежевски.

Во-первых, нравится это большей части истеблишмента США или нет, но Трамп одержал победу на президентских выборах. И он выиграл благодаря платформе, которая включает попытку добиться «оттепели» в российско-американских отношениях.

Во-вторых, не стоит забывать, что подобные встречи с глазу на глаз могут быть продуктивными для всех участников. Особенно для таких лидеров, как президент Трамп, который придаёт особое значение личным контактам.

В-третьих, оппоненты саммита убеждены, что двум лидерам нечего обсуждать или, точнее, нет никаких возможных уступок, на которые мог бы пойти уважающий себя американский президент. Но на самом деле на повестку можно вынести по меньшей мере две очень специфические темы — конфликты в Сирии и на Украине.

«Иными словами, у двух лидеров достаточно тем для разговора. Кроме того, существуют смутные очертания будущих соглашений, которые могут сделать мир безопаснее. С Россией, как и с Северной Кореей, Трамп делает упор на отдельные взаимоотношения, в которых перемена атмосферы может изменить многое другое. Саммит с Кимом уже продемонстрировал возможность снизить напряжённость в регионе и ускорить экономическое развитие КНДР. Проблески чего-то похожего — только больших масштабов — можно будет увидеть, если Дональд Трамп и Владимир Путин решат поладить», — заключает Мэри Дежевски.