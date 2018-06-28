Военный эксперт: Путин сожрал трёх предшественников Трампа — и закусит им самим

Опытный «агент разведки» Владимир Путин «сожрал» уже трёх президентов США, которые думали, что могут с ним сотрудничать — а теперь «пожирает» и Дональда Трампа, заявил в интервью CNN бывший военный эксперт Fox News и подполковник в отставке Ральф Питерс. При этом, как полагает Питерс, Трамп не осознаёт, что попал в западню.
Есть такой любопытный момент: прошлые президенты говорили — а точнее, по-моему, Джордж Буш-младший говорил, что он заглянул Владимиру Путину в глаза, и размышлял по поводу того, что увидел. Но ведь спроецировать на другого человека то, что ощущаешь сам, очень легко. И, как вы сказали, Владимир Путин — агент разведки, который очень внимательно изучает президента Трампа.
РАЛЬФ ПИТЕРС, подполковник в отставке, бывший военный эксперт Fox News: Да, всё так. Ну и Барака Обаму, конечно, подслушали, когда он случайно заявил в микрофон Медведеву, что после выборов сможет «сделать для Владимира больше».
Уже три президента подряд воображали себе, что они могут иметь дело с Владимиром Путиным, что он сможет работать с нами во благо нашей страны и мира. А Путин сожрал их всех — и сейчас пожирает Трампа, есть ли у него какой-то компромат на Трампа или нет.
Знаете, Андерсон, у Альфреда Хаусмана (английский поэт. — ИноТВ) есть четверостишие, которое описывает отношения между Трампом и Путиным лучше, чем смогу описать я, и звучит оно так:
Кремлёвский* гризли, зверь-гора, Младенца растерзал вчера. А тот и не поймёт, что съеден Он был каким-то там медведем. (перевод Б. Архипцева. — ИноТВ).
Ну а президент Трамп и есть этот самый младенец.
Материал предоставлен CNN.
Дата выхода в эфир 28 июня 2018 года.
* Ральф Питерс немного изменил начало четверостишия, намекнув на российского лидера (прим. ИноТВ).
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