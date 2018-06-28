CNN: президенты России и США согласовали время и место встречи

Белый дом и Кремль выпустили заявления о времени и месте встречи президентов России и США, сообщает CNN. Встреча состоится 16 июля в Хельсинки, едва закончится ЧМ — 2018. Вчера детали повестки встречи Владимир Путин обсудил с советником Дональда Трампа по нацбезопасности Джоном Болтоном.

ФРЕДЕРИК ПЛЯЙТГЕН, старший международный корреспондент CNN: Будем надеяться, что через пару минут мы будем это точно знать. Вы совершенно правы. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сегодня уже сделал заявление о том, что официально об этом будет объявлено примерно в 8:00 утра по восточному времени, или в 15:00 по московскому… то есть прямо сейчас, так что мы ожидаем этого с минуты на минуту.



Представляется весьма вероятным, что саммит будет в Хельсинки, в Финляндии. И президент Трамп вчера заявил, что, по его мнению, это будет после саммита НАТО в Брюсселе, где он будет 11 и 12 июня*.



Конечно же, всё это произошло вчера, после визита советника по национальной безопасности Джона Болтона в Москву и его встречи с президентом Владимиром Путиным и важнейшими министрами российского правительства. Всё это было очень, очень быстро. И в конечном итоге встреча состоится очень, очень скоро.



Конечно же, будут обсуждаться такие темы, как Украина и Сирия. Кроме того, Джон Болтон вчера на пресс-конференции высказал мнение, что вмешательство в выборы тоже будет на повестке дня.



Вот как вчера проходила эта встреча.



Советник по национальной безопасности Джон Болтон лицом к лицу с президентом России Владимиром Путиным и его важнейшими министрами. Быстро достигнута договорённость: президент Трамп и Владимир Путин проведут саммит в следующем месяце. При этом Путин по-прежнему критикует США.



ВЛАДИМИР ПУТИН, президент России: С сожалением вынужден констатировать, что российско-американские отношения находятся не в самой лучшей форме. Я уже об этом неоднократно публично говорил, хотел бы повторить и на встрече с вами.



Источники сообщают CNN, что саммит, вероятнее всего, пройдёт в Хельсинки. Точная дата и место должны быть озвучены в четверг.



Советник по национальной безопасности ранее заявлял, что России и Путину доверять нельзя.



ДЖОН БОЛТОН, бывший постпред США при ООН: После того как в самом начале встречи Трамп совершенно правильно поднял тему российского вмешательства, сказав, что все американцы этим обеспокоены, он столкнулся с тем, что Владимир Путин смотрит ему прямо в глаза и лжёт.



Сегодня на пресс-конференции, сразу после встречи с президентом России, он отказался комментировать кажущуюся смену курса.



ДЖОН БОЛТОН, советник президента США по национальной безопасности: Я не комментирую то, что раньше писал или говорил по телевидению. Всё это в свободном доступе. Сейчас я советник президента Трампа, мы занимаемся его повесткой дня, и эту повестку дня я намерен продвигать.



На повестке дня будут важнейшие темы, такие как украинский и сирийский конфликты, американские санкции против России и, как утверждает Болтон, российское вмешательство в выборы 2016 года.



ДЖОН БОЛТОН: По-моему, за это время многие говорили или намекали, что встреча президента Трампа и президента Путина каким-то образом станет доказательством связи между избирательным штабом Трампа и Кремлём. Это полный абсурд.



Но российское государственное телевидение злорадствует по поводу визита Болтона в Москву и шутит о кажущемся влиянии России на политическую жизнь Америки.



СЕРГЕЙ СТАНКЕВИЧ, «Партия Роста»: Одна из тем для этого саммита — кибербезопасность. Ведь какие главные претензии в последние годы предъявляются с американской стороны? Что русские хакеры, ужасные и умелые, вторглись в киберпространство Америки — многие рассматривают это как агрессию, как нападение на страну — и что-то там набедокурили.



ЕВГЕНИЙ ПОПОВ, ведущий программы «60 минут»: Трампа выбрали — что мы набедокурили?



Российское государственное телевидение также обругало CNN и (программу. — ИноТВ) The Situation Room, в то время как американский советник по национальной безопасности договаривался о саммите, направленном на улучшение отношений между Москвой и трамповским Белым домом.



ФРЕДЕРИК ПЛЯЙТГЕН: И мы только что получили от офиса пресс-секретаря Белого дома последнюю информацию о времени и месте саммита. Я зачитаю это сообщение целиком, потому что здесь всего две строчки: «Президент Дональд Дж. Трамп и президент Российской Федерации Владимир Путин встретятся 16 июля 2018 года в Хельсинки, Финляндия. Главы государств обсудят отношения между США и Россией, а также ряд проблем национальной безопасности». Любопытно, что они говорят о «проблемах национальной безопасности». Посмотрим, что именно это будет означать. Но теперь мы точно знаем дату и место. Это действительно после саммита НАТО, на котором Трамп будет присутствовать, значительно позже, после завершения чемпионата мира по футболу.



Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 28 июня 2018 года.



* Так сказано в оригинале (прим. ИноТВ).