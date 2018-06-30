Hill: на встрече с Путиным Трамп рискует выслушать «лекцию об Украине»

Запланированная на 16 июля встреча Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки чревата «серьёзными рисками» в связи с политическим контекстом отношений между Вашингтоном и Москвой, пишет The Hill. По мнению скептиков, на встрече Трамп может пойти на «умиротворение» Кремля и изменить политику своей администрации под влиянием «лекции Путина об Украине и Сирии», отмечает издание.

Президент Трамп столкнётся с «серьёзными рисками» в ходе встречи с Владимиром Путиным в Хельсинки 16 июля, пишет журналист The Hill Ниалл Стейнедж. Эта встреча неизбежно будет рассматриваться на фоне расследования специального прокурора Роберта Мюллера о «связях Трампа с Россией». В свою очередь, сторонники Трампа считают, что после встречи с Ким Чен Ыном в Сингапуре Трамп «чувствует себя всё более уверенно на мировой арене». Встреча с лидером Северной Кореи была воспринята в целом позитивно, что отразилось на рейтинге Трампа в опросах общественного мнения. Однако, когда речь идёт о Путине, некоторые скептики опасаются «неопределённости программы встречи, а также готовности Трампа пойти на умиротворение российского лидера».

По словам члена конгресса Барбары Ли, важно, чтобы «президент был подготовлен к жёстким переговорам о плохом поведении России, в том числе о вмешательстве Путина в выборы 2016 года, нарушении прав человека в России и роли России в ужасах в Сирии». «Я не знаю, чему будет посвящена эта встреча... Собирается ли он вести переговоры о выходе России из Восточной Украины? Я не знаю», — заявил бывший посол США в России Майкл Макфол.В свою очередь, советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон отметил, что не стоит ожидать от встречи «конкретных результатов или решений», так как сам факт встречи уже представляет собой показатель результативности. По словам Трампа, «поладить с Россией, Китаем и всеми — это очень хорошо, это хорошо для мира, для нас, для всех».

Встреча Трампа и Путина «поможет понизить напряжённость и привести к конструктивному сотрудничеству для повышения безопасности во всём мире», заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Линдси Уолтерс. При этом критики беспокоятся, что Трамп «не окажет на Путина давления в ключевых вопросах», таких как «аннексия Крыма, действия на востоке Украины и поддержка сирийского президента Башара Асада». По словам Макфола, «будет плохо, если Путин прочитает Трампу лекцию об Украине или об отношениях России с Сирией, и Трамп скажет, что он изменит политику своей администрации». В свою очередь, Болтон отметил, что «несмотря на политический шум, Трамп решил, что эта встреча будет в интересах США», резюмирует автор The Hill.