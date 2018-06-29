DN: Финляндия рада принять саммит Путина и Трампа — даже малые успехи пойдут всем на пользу

В Финляндии с энтузиазмом восприняли вести о грядущем саммите президента России Владимира Путина с Дональдом Трампом в Хельсинки, пишет Dagens Nyheter. Как отмечает издание, президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что его страна всегда продвигала диалог на международном уровне, и если стороны добьются хотя бы малых успехов, это пойдёт на пользу всем.

В четверг Кремль и Белый дом подтвердили, что президент России Владимир Путин встретится со своим американским коллегой Дональдом Трампом в Хельсинки 16 июля. По слухам, Москва предпочла бы Вену, однако в Финляндии сообщение о грядущем саммите восприняли с энтузиазмом, пишет Dagens Nyheter.



Бургомистр Ян Вапаавуори сразу же написал в Twitter, что Хельсинки — это «благополучное, открытое и надёжное» место для проведения этого мероприятия, а главный маркетолог города рассказал газете Helsingin Sanomat, что они готовы к наплыву тысячи иностранных журналистов.



Однако разместить всех будет не так легко: по некоторым данным, в городе есть 9 тыс. комнат в отелях и 2,7 тыс. других вариантов размещения. В то же время июль — это время, когда туристы бронируют практически всё жильё.



Президент Финляндии Саули Ниинистё известен тем, что состоит с Владимиром Путиным в активных, но строго деловых отношениях. По этой причине Финляндию считают в какой-то степени нейтральной страной, даже несмотря на то, что Хельсинки ввели санкции против Москвы.



Сам же Ниинистё заявил, что даже «малые успехи в ослаблении напряжённости пойдут на пользу всем».



Весь мир, однако, ищёт ответа на главный вопрос: какие же на самом деле у президента Трампа отношения с Путиным. То обстоятельство, что всего за несколько дней до мероприятия США примет участие в важной встрече НАТО, а сам Трамп проведёт переговоры с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, лишь добавляет важности саммиту с Путиным.



В свете грядущей встречи финские СМИ вспомнили о предыдущих переговорах между Востоком и Западом. Хельсинки уже не раз становились местом встречи сильных мира сего: в 1975 году этот город для переговоров выбрали президент США Джеральд Форд и Леонид Брежнев, в 1990-ом там встретились Буш и Горбачов, а в 1997 году — Борис Ельцин и Билл Клинтон.



По словам Ниинистё, сообщение о грядущей встрече его канцелярия получила ещё на прошлой неделе.



«Финляндия последовательно способствовала диалогу в международных отношениях. За последний год мы принимали среди прочего российских и американских заместителей министров иностранных дел и высокопоставленных армейских чиновников. Грядущая встреча президентов — это естественное продолжение диалога на следующем уровне», — отметил он.



Ниинистё также надеется, что стороны обсудят вопросы в сфере обороны и разоружения. Он же сам собирается в ходе переговоров поднять тему защиты окружающей среды.



Председатель финской партии «Левый союз» Ли Андерссон заявил по этому поводу, что в «Хельсинки встретятся два авторитарных лидера».



«Диалог — это всегда лучше напряжённости, однако именно в этот момент Финляндия и гражданское сообщество должны поднять вопрос о правах человека и о важности таких многосторонних организаций как ООН», — добавил он.