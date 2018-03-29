«Ради правильной компании»: HBL объяснила, почему Финляндия выслала российского дипломата

Финляндия последовала примеру западных стран и выслала одного российского дипломата из-за дела Скрипаля, потому что она прежде всего стремилась сохранить единство внутри ЕС и страны, пишет Hufvudstadsbladet. Как отмечает издание, комментарии высокопоставленных финских чиновников лишь подчёркивают политическую окраску этого решения, а также желание Хельсинки быть в «правильной компании».

Как Финляндия, так и Швеция приняли общее решение в рамках ЕС выслать по одному российскому дипломату из-за отравления бывшего двойного агента Сергея Скрипаля на территории Великобритании, пишет Hufvudstadsbladet.

В Финляндии высылка дипломатов и прежде всего предание огласки таким мерам — это очень необычное событие. Таким образом, как считает газета, внешнеполитическое руководство Финляндии пытается показать, что его страна входит в число европейских государств, которые резко отреагировали на отравление.

На данный момент нет никаких убедительных улик, доказывающих причастность к данной атаке России. Однако, отмечает издание, если Россия не несёт за неё ответственности, поведение российского руководство непонятно: вместо того, чтобы предложить свою помощь, оно начало выдвигать требования, а общий тон его заявлений оказался «сварливым».

США, Германия и Франция очень рано поддержали выводы британской стороны о том, что Россия причастна к делу Скрипаля. В конце прошлой недели лидеры стран ЕС последовали их примеру. «Однако они не смогли выработать общую реакцию», — напоминает Hufvudstadsbladet.

На данный момент о своём решении выслать российских дипломатов объявили 17 стран — членов ЕС. Тем не менее в их число не входят Греция, Кипр, Болгария, Словакия, Словения, а также Австрия, которая, по её словам, хочет сыграть роль моста между Западом и Востоком.

Для Финляндии решающим фактором было сохранение единства внутри ЕС. «Если бы мы пошли по австрийской дорожке, то это бы создало разлад внутри не только Финляндии, но и ЕС. Кроме того, было бы удивительно, если бы Финляндия и Швеция приняли разные решения», — объясняет издание.

Тем не менее сложившаяся ситуация печальна, а такое решение принять было нелегко. Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил по этому поводу, что диалог с Россией должен продолжаться. Кроме того, он заметил, что это решение имеет политический характер, что также подчёркивает желание Хельсинки и дальше оставаться в «правильном кругу».

Внутри Финляндии решение о высылке встретило всеобщее одобрение. Тем не менее бывший министр иностранных дел Эркки Туомиоя написал в своём Facebook, что надеется, что у правительства есть по этому поводу больше информации, чем у него. По его словам, он не видит доказательств, которых в рамках правового государства было бы достаточно для обвинения.

Однако Туомиоя, судя по всему, стал практически единственным человеком, высказавшимся по этому поводу критически. Председатель его Социал-демократической партии Антти Ринне заявил, что поддерживает решение правительства, так как убеждён, что финское руководство обладает достаточной информацией в этом отношении.

«То, что непубличная информация становится основой для принятия важных решений, — это нехорошая ситуация, однако в то же время во внешней политике и политике безопасности это порой неизбежно», — отмечает издание.

Отношения между Россией и западным миром сейчас откровенно плохи. Суммарно речь идёт о высылке с Запада более 100 российских дипломатов. Предполагается, что Россия примет симметричные меры, а это приведёт к серьёзному уменьшению дипломатического корпуса в Москве.

«Без всяких сомнений, прохладный климат отразится на ряде областей. Удивительно, что Владимир Путин, по всей видимости, полностью игнорирует мнение Запада о России и её действиях. Мы можем лишь надеяться, что Путин и Россия в ближайшем будущем станут играть более конструктивную роль в мире. И если Финляндия может в этом помочь, то мы, конечно, так и поступим», — подводит итог Hufvudstadsbladet.