Kainuun Sanomat Оригинал

Kainuun Sanomat: безопасность Финляндии по-прежнему зависит от хороших отношений с Путиным

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За последнее десятилетие значимость России, которая является важным фактором для Финляндии, в политике безопасности и внешней политике только возросла. Поэтому, как пишет издание Kainuun Sanomat, очень хорошо, что вновь избранный президент Финляндии Саули Ниинистё уже смог установить хорошие отношения со своим коллегой Владимиром Путиным.
Kainuun Sanomat: безопасность Финляндии по-прежнему зависит от хороших отношений с Путиным
Reuters
В сентябре 2007 года тогдашний министр обороны Финляндии Юри Хякямиес произнёс в Вашингтоне речь, из-за которой в Финляндии поднялась шумиха. Как пишет Kainuun Sanomat, он заявил: «Учитывая наше географическое расположение, есть три главных вызова для безопасности Финляндии на данный момент — это Россия, Россия и ещё раз Россия».
 
Как отмечает финское издание, Хякямиеса раскритиковали за заявление, которое было правдивым тогда и стало ещё более правдивым сейчас. Россия является важным фактором для Финляндии, и за последнее десятилетие значимость России в политике безопасности и внешней политике только возросла. Поэтому очень важно, что вновь избранный на пост президента Финляндии Саули Ниинистё уже смог установить хорошие отношения со своим коллегой Владимиром Путиным. 
 
«Современные вызовы Финляндии в вопросах безопасности — это Путин, Путин и ещё раз Путин», — отмечает издание.
 
Как заключает Kainuun Sanomat, хорошие отношения финского президента с российским коллегой очень важны, поскольку весной Владимира Путина переизберут и уже привычная схема взаимоотношений двух стран просуществует ещё шесть лет.
 
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источник
Kainuun Sanomat Финляндия Европа
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Владимир Путин выборы Россия Саули Ниинистё Финляндия
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