Kainuun Sanomat: безопасность Финляндии по-прежнему зависит от хороших отношений с Путиным

За последнее десятилетие значимость России, которая является важным фактором для Финляндии, в политике безопасности и внешней политике только возросла. Поэтому, как пишет издание Kainuun Sanomat, очень хорошо, что вновь избранный президент Финляндии Саули Ниинистё уже смог установить хорошие отношения со своим коллегой Владимиром Путиным.

В сентябре 2007 года тогдашний министр обороны Финляндии Юри Хякямиес произнёс в Вашингтоне речь, из-за которой в Финляндии поднялась шумиха. Как пишет Kainuun Sanomat, он заявил: «Учитывая наше географическое расположение, есть три главных вызова для безопасности Финляндии на данный момент — это Россия, Россия и ещё раз Россия».

Как отмечает финское издание, Хякямиеса раскритиковали за заявление, которое было правдивым тогда и стало ещё более правдивым сейчас. Россия является важным фактором для Финляндии, и за последнее десятилетие значимость России в политике безопасности и внешней политике только возросла. Поэтому очень важно, что вновь избранный на пост президента Финляндии Саули Ниинистё уже смог установить хорошие отношения со своим коллегой Владимиром Путиным.

«Современные вызовы Финляндии в вопросах безопасности — это Путин, Путин и ещё раз Путин», — отмечает издание.

Как заключает Kainuun Sanomat, хорошие отношения финского президента с российским коллегой очень важны, поскольку весной Владимира Путина переизберут и уже привычная схема взаимоотношений двух стран просуществует ещё шесть лет.