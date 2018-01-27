Yle: юбилей Высоцкого в Хельсинки отметили концертом на шести языках

В честь 80-летия Владимира Высоцкого в Хельсинки прошёл концерт, на котором песни советского барда прозвучали на шести языках, в том числе даже на иврите, сообщает Yle. Как отмечает радиокомпания, очень многим финнам близка по духу лирика и минорная мелодика певца.

В честь 80-летия Владимира Высоцкого в Хельсинки устроили музыкальный фестиваль. В пятницу в культурном центре Malmitalo прошёл концерт, в котором песни Высоцкого прозвучали на шести языках: русском, финском, шведском, чешском, польском и даже иврите, пишет Yle.

«Да, в Израиле Высоцкого знают, любят и много переводят, — отметил бард из Тель-Авива Олег Степанов. — Кстати, именно в Израиле в 1976 году впервые перевели песню Владимира Высоцкого и впервые записали песню Высоцкого, исполняемую другим певцом, на пластинке».

Финские версии песен прозвучали в исполнении Туркки Мали, музыканта, который вместе со своим братом Микой на протяжении многих лет занимался популяризацией творчества Высоцкого в Финляндии.

«У меня тёща — ингерманландка, — объяснил Мали. — Где-то в 80-х годах она привезла мне кассеты с его песнями. Я ничего не понимал, но они меня сильно зацепили. Русского я не знал, поэтому первые переводы делал с французского — это были тексты Марины Влади».

В общем счёте Мали перевёл несколько десятков песен Высоцкого. По словам трубадура, многим финнам близка лирика и минорная мелодика Высоцкого. «Ты можешь легко представить себя в образе героев песен Высоцкого — и в этом главная прелесть», — отметил музыкант.