Yle: юбилей Высоцкого в Хельсинки отметили концертом на шести языках

В честь 80-летия Владимира Высоцкого в Хельсинки прошёл концерт, на котором песни советского барда прозвучали на шести языках, в том числе даже на иврите, сообщает Yle. Как отмечает радиокомпания, очень многим финнам близка по духу лирика и минорная мелодика певца.
В честь 80-летия Владимира Высоцкого в Хельсинки устроили музыкальный фестиваль. В пятницу в культурном центре Malmitalo прошёл концерт, в котором песни Высоцкого прозвучали на шести языках: русском, финском, шведском, чешском, польском и даже иврите, пишет Yle.
«Да, в Израиле Высоцкого знают, любят и много переводят, — отметил бард из Тель-Авива Олег Степанов. — Кстати, именно в Израиле в 1976 году впервые перевели песню Владимира Высоцкого и впервые записали песню Высоцкого, исполняемую другим певцом, на пластинке».
Финские версии песен прозвучали в исполнении Туркки Мали, музыканта, который вместе со своим братом Микой на протяжении многих лет занимался популяризацией творчества Высоцкого в Финляндии.
«У меня тёща — ингерманландка, — объяснил Мали. — Где-то в 80-х годах она привезла мне кассеты с его песнями. Я ничего не понимал, но они меня сильно зацепили. Русского я не знал, поэтому первые переводы делал с французского — это были тексты Марины Влади».
В общем счёте Мали перевёл несколько десятков песен Высоцкого. По словам трубадура, многим финнам близка лирика и минорная мелодика Высоцкого. «Ты можешь легко представить себя в образе героев песен Высоцкого — и в этом главная прелесть», — отметил музыкант.
Политический аналитик Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Евгений Валяев в беседе с ФАН прокомментировал принятие Европейским парламентом резолюции об угрозе отступления Венгрией от основополагающих демократических ценностей ЕС.
Постоянное представительство России в ООН больше не имеет возращений по докладу независимой группы экспертов по санкциям в отношении Северной Кореи. Об этом заявил пресс-секретарь постпредства Фёдор Стржижовский.
Преследование украинскими властями руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского недопустимо, особенно с учётом его проблем со здоровьем. Такое мнение выразил постоянный представитель России при Совете Европы (СЕ) Иван Солтановский.
Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов заявил, что США, вводя очередные санкции против стран за «вмешательство» в американские выборы, сужают «окно возможностей» в отношениях с Россией.
Участок Московского метрополитена от «Улицы Новаторов» до «Севастопольского проспекта» соединит Московское центральное кольцо и Большую кольцевую линию, сообщает m24 со ссылкой на пресс-службу Стройкомплекса.
Общественная организация «Зелёный патруль» составила экологический рейтинг регионов России по итогам лета 2018 года (есть в распоряжении RT). Регионами с самой благополучной экологической обстановкой стали Тамбовская область (1-е место), Республика Алтай (2-е) и Алтайский край (3-е).
Соединённые Штаты методами экономического шантажа и угроз санкций пытаются помешать другим странам содействовать соблюдению СВПД, заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Президент футбольного клуба «Анжи» Осман Кадиев поддержал обладателя титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова в конфликте с рэп-исполнителем Тимати.
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что следователи установили личность организатора планировавшихся в Киеве терактов, в которых должна была принять участие депутат Верховной рады Надежда Савченко.
За прошедшие сутки были зафиксированы обстрелы населённых пунктов в трёх сирийских провинциях — Латакии, Хаме и Алеппо. Об этом заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Владимир Савченко.
Проект украинской автокефалии не поддерживает ни одна из поместных церквей. Об этом заявил секретарь по межправославным отношениям отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Игорь Якимчук.
Количество ипотечных сделок в Республике Татарстан выросло на 32,8% за восемь месяцев 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017-го. Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на региональный Росреестр.
Посол Польши в России Влодзимеж Марчиняк заявил, что увольнение бывших выпускников МГИМО из польского МИД — «не новость», так как это происходит на протяжении «последних лет». Об этом сообщает РИА Новости.