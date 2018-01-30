Bild рассказал, кто и как с друзьями ходит в баню

Сауна пользуется популярностью в Финляндии, Латвии, Испании, Австрии и других европейских странах, при этом каждая страна имеет свой «саунный этикет». И русская баня тоже. В русской можно париться голышом, но в шапке, и ещё это замечательное средство от простуды, пишет немецкий Bild.

Финны изобрели сауну и дали ей это название, пишет журналист Bild Зильке Бёттхер. В Финляндии насчитывают около 3 млн саун, некоторые из них размещены даже в однокомнатных квартирах. В парламенте в Хельсинки есть сауна, есть они даже в автобусах. Что касается «саунного этикета», то в Финляндии принято париться нагишом и не пользоваться полотенцами. Мужчины и женщины парятся отдельно. Раньше в саунах даже рождались дети, так как это было самое чистое и тёплое место, пишет автор материала. Сегодня финны охотно пьют в саунах пиво, сидр или жарят сосиски на саунной печи.

В Латвии сауна пользуется популярностью как средство для снятия стресса и напряжения. Из-за большой любви латышей к сауне в стране появился даже музей, посвящённый ей. Парясь, латыши не пользуются полотенцами и сидят на деревянных или пластмассовых сидениях. Испанцы предпочитают больше потеть на солнце, чем в сауне, поэтому в их стране саун не очень много. При этом испанцы не только парятся раздельно по половому признаку, но и в купальных костюмах, другие варианты считаются «непристойными». Для австрийцев посещение сауны — неотъемлемая часть их лыжного отпуска, поэтому сауны пользуются большим спросом в отелях. В Австрии принято париться голышом, но не делать никаких «селфи».

В России изобрели «замечательное средство против простуды — баню», пишет Бёттхер. Российская баня похожа на финскую сауну, но может разогреваться до 115 градусов тепла*. «Для новичков это слишком», — считает автор материала. К особенностям бани относятся также употребление алкоголя. В бане принято париться «без плавок и бюстгальтеров», но категорически запрещено не пользоваться банной шапочкой. Мужчины и женщины в основном парятся раздельно. Также принято бить друг друга берёзовыми вениками для улучшения кровообращения, резюмирует автор Bild.

* Так сказано в оригинале (прим. ИноТВ).