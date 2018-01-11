Euronews: Россия отстояла «Столичную»

Суд в Гааге подтвердил, что право выпуска водки под торговой маркой «Столичная» принадлежит российскому госпредприятию «Союзплодимпорт», а не зарегистрированной в Люксембурге компании Spirits International бизнесмена Юрия Шефлера. В 2015 году суд Роттердама уже признавал права России на бренды «Столичная» и «Московская», но тогда компании Шефлера удалось оспорить это решение, передаёт Euronews.

Россия отстояла водку «Столичная». Апелляционный суд Гааги подтвердил, что право на использование этой торговой марки принадлежит российскому государственному предприятию «Союзплодимпорт».

Таким образом, компания Spirits International бизнесмена Юрия Шефлера, зарегистрированная в Люксембурге, больше не имеет права выпускать продукцию под этим брендом на территории Нидерландов, Бельгии и Люксембурга. Запрет введён также на использования названий «Московская» и «Столи».

В компании Spirits International уже заявили, что будут отстаивать свои права. В том числе они не исключают, что подадут апелляцию в Верховный суд Нидерландов.

В 2015 году суд Роттердама уже признал право России на бренды «Столичная» и «Московская». Но компании Юрия Шефлера тогда удалось оспорить это решение.

Дата выхода в эфир 10 января 2018 года.