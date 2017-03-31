NECN: Нью-Гемпшир не смог отказаться от русской водки

Законодательное собрание американского штата Нью-Гемпшир заблокировало законопроект, в рамках которого специальная комиссия могла запретить продажу водки из России, пишет NECN. Однако автор предложения Джефф Вудбёрн по-прежнему считает, что ввиду «предполагаемого вмешательства Москвы в американские выборы» властям штата следует пересмотреть инвестиции в российскую продукцию.

Материал представлен в пересказе ИноТВ

Члены Законодательного собрания американского Нью-Гемпшира отказались от законопроекта, предлагающего создание специальной комиссии, которая рассмотрела бы возможность запрета на продажу российской водки во всём штате, сообщает NECN.

Такое предложение ещё в январе внёс сенатор-демократ Джефф Вудбёрн. Он подчеркнул, что это было бы достойным ответом на «предполагаемое российское вмешательство в президентские выборы в США».

Некоторые республиканцы сразу назвали законопроект «безумным», объяснив его лишь тем, что демократы не умеют проигрывать. Впрочем, несмотря на то, что предложение так и не приняли, Вудбёрн настаивает, что Нью-Гемпшир должен «серьёзно пересмотреть» свои инвестиции в российскую продукцию.

«Спустя месяцы после того, как я впервые представил этот законопроект, стало ещё более очевидно, что российское правительство оказало беспрецедентное влияние на исход ноябрьских президентских выборов. И здесь дело не в партийной политике: иностранное вмешательство в наш демократический процесс — серьёзная угроза нашей безопасности, нашему избирательному процессу и авторитету нашей Конституции», — заявил Вудбёрн.

Фото: Reuters