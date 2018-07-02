Handelsblatt: встреча Путина и Трампа станет «беспроигрышной» и для Москвы, и для Вашингтона

Встреча Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки станет для обоих президентов «беспроигрышной», пишет Handelsblatt. Президент США сможет продемонстрировать, что он «лично регулирует глобальную политику», а «изолированный» глава Кремля сможет «на равных» говорить с Вашингтоном, отмечает издание.
На предстоящей встрече в Хельсинки 16 июля Дональд Трамп и Владимир Путин, скорее всего, «найдут общий язык и даже понравятся друг другу», пишет журналист Handelsblatt Аннет Майриц. Для обоих президентов это будет «беспроигрышная ситуация». Трамп сможет снова показать, что он «лично регулирует глобальную политику», а всё больше впадающий в изоляцию Путин сможет «говорить на равных с Трампом». Остальной Запад до сих пор не знает, может ли он рассчитывать на Трампа в том, что касается России, так как правительство США посылает «крайне противоречивые сигналы», отмечает автор материала.
Вашингтон то называет Москву «ядерной угрозой тысячелетия», высылает российских дипломатов, ужесточает санкции и осуждает роль России в сирийском конфликте, то вновь отрицает «российское вмешательство» в выборы и игнорирует нарушение прав человека. «В зависимости от ситуации Трамп то лучший друг Путина, то его злейший враг», — подчёркивает Майриц.
Для России поведение Трампа — это «стратегическая удача». Президент США ведёт торговую войну с ЕС, атакует Ангелу Меркель в кризисе с беженцами и считает НАТО «устаревшим». Чем слабее солидарность Запада, тем увереннее может быть Путин, что «аннексия Крыма» и «фальсификация выборов» в долгосрочной перспективе не будут иметь серьёзных последствий. Западные союзники США должны не поддаваться на «неразбериху Трампа», продолжать противостоять «российским преступлениям» и в то же время сохранять каналы связи с Москвой, резюмирует автор Handelsblatt.
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