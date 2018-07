CNN: российские СМИ хвалят Трампа за нападки на ЕС и фейковые новости

Всего через несколько дней после того, как президент Дональд Трамп объявит выбранного им человека для Верховного суда, он направится в Финляндию на свой первый саммит с российским лидером Владимиром Путиным. Господин Трамп заявляет, что он поднимет вопрос о российском вмешательстве в президентские выборы 2016 года в США. Мы узнали о реакции российской стороны от находящегося в Москве корреспондента CNN Фреда Пляйтгена.

В то время как Кремль и Белый дом готовятся к саммиту в Хельсинки, до которого остаётся всего несколько дней, уже в преддверии встречи двух лидеров Москва, по всей видимости, пытается отмахнуться от темы российского вмешательства в выборы 2016 года.

Пресс-секретарь Кремля, отвечая по телефону на вопрос CNN, заявил: «Если президент США поднимет этот вопрос, то, безусловно, президент России будет готов ещё раз повторить, что Россия не имеет и не могла иметь никакого отношения к этому вопросу, вокруг которого сейчас очень много инсинуаций».

И пока некоторые союзники Америки обеспокоены тем, что президент Трамп, возможно, представляет угрозу для всего возглавляемого США миропорядка, сложившегося после Второй мировой войны, подконтрольные государству российские СМИ хвалят президента Трампа после его нападок на ЕС в ходе митинга в Северной Дакоте.

ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Европейский союз, конечно же, был создан для того, чтобы использовать США в своих интересах и чтобы посягать на нашу копилку. И знаете что? Мы не можем позволять, чтобы такое происходило.

Эту идею повторили на российском телевидении.

ОЛЬГА СКАБЕЕВА, телеведущая: В дурацкой ситуации оказалась Европа. С Америкой дружили, вместе придумали и ввели антироссийские санкции, теперь с американцами поссорились. Непонятно, что делать. Санкции ударили по европейцам. Мигранты. Чёрт знает что.

Всё это звучит в то самое время, когда ЕС в действительности поддерживает американскую политику. Сегодня они проголосовали за продление санкций против России из-за конфликта на Украине. Даже нападки президента Трампа на CNN и прочие медийные организации получают положительную оценку на российском телевидении, поскольку он не критикует их.

ВЛАДИМИР СОЛОВЬЁВ, телеведущий: CNN, New York Times, Washington Post как раз и попали в те СМИ, которых вершина демократического мира президент Дональд Трамп назвал fake news. Он не говорил, что RT — fake news, он не говорил, что Sputnik — fake news. (пародирует Дональда Трампа) CNN, you are fake news, you are fake news.

Россияне говорят, что они ожидают жёстких дискуссий между Владимиром Путиным и президентом Трампом. Между тем ближайшие союзники будут внимательно следить за происходящим в надежде на то, что раскол между ними и США не станет ещё больше.

Фред Пляйтген, CNN, Москва.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 30 июня 2018 года.