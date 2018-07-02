Болтон: сам факт личной встречи между Трампом и Путиным уже многое значит

Очень важно, чтобы Дональд Трамп и Владимир Путин провели отдельную встречу, но не на полях более масштабных саммитов, заявил советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в интервью Fox News. Такой формат непосредственного диалога между лидерами даст им возможность обсудить широкий спектр вопросов, понять позиции друг друга и рассчитать дальнейшие действия.

Сегодня нам даёт интервью советник по национальной безопасности Джон Болтон — впервые после его встречи с президентом России Владимиром Путиным, которая состоялась на этой неделе в Москве. Господин Болтон, и снова приветствуем вас на нашем воскресном выпуске Fox News Sunday.

ДЖОН БОЛТОН, советник президента США по нацбезопасности: Рад к вам прийти.

Чего президент Трамп хочет от встречи с Путиным? Это нечто большее, чем просто попытка в общем стимулировать диалог в отношениях? Трамп на самом деле надеется на прорыв по Украине, или Сирии, или контролю над вооружениями?

ДЖОН БОЛТОН: Видите ли, во-первых, очень важно провести эту двустороннюю встречу не на полях какого-то более масштабного саммита вроде G20, как уже удавалось делать Трампу. Сейчас важно провести с Владимиром Путиным разговор, который охватывает полный спектр вопросов. Полагаю, что это будет встреча без какого-то строгого регламента, разумеется, с глазу на глаз. В любом случае она предоставит им возможность вновь обсудить какие-то из этих вопросов, не оглядываясь на строгие временные рамки и критические моменты.

На мой взгляд, налаживая эту линию связи, президент рассчитывает многого достичь: он хочет понять позицию России и, что, пожалуй, ещё более важно, хочет, чтобы Владимир Путин понял нашу позицию. Если будут какие-то прорывы — прекрасно. Но, откровенно говоря, уже сам факт проведения такой встречи (Трампом. — ИноТВ) всего спустя где-то полтора года в президентском кресле играет огромную роль.

Вот что после саммита в Сингапуре сказал президент Трамп нашему коллеге Брету Бэру относительно того, что, по его (Трампа. — ИноТВ) мнению, будет, если он встретится с Владимиром Путиным.

ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Я бы сказал: «Не могли бы вы мне сделать одолжение и уйти из Сирии. Не будете ли так любезны и не уйдёте ли с Украины».

Президент Трамп правда считает, что это будет так просто — повлиять на Владимира Путина чем-то вроде «будьте так любезны»?

ДЖОН БОЛТОН: Нет. По-моему, он вот что хочет сказать: если два лидера смогут говорить напрямую, особенно если принимать во внимание российскую систему, где, по сути, Путин всё решает, мы можем понять, каковы главные цели России и к чему мы должны стремиться. А вот без подобных обсуждений, которые на какое-то время были приостановлены из-за всего этого политического шума вокруг предполагаемого сговора с участием избирательного штаба (Трампа. — ИноТВ), у нас не было возможности сделать свои заключения. Именно поэтому уже само по себе важно провести встречу и положить начало диалогу.

Дата выхода в эфир 01 июля 2018 года.