CNBC: встреча Путин — Трамп заставит поволноваться европейских политиков

У европейских чиновников есть все основания опасаться встречи Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщает CNBC. При этом отмечается, что больше всего европейские лидеры опасаются непредсказуемости Трампа, который в связи с неудачными визитами в Лондон и Брюссель захочет добиться успеха хотя бы на одной из встреч в рамках своего европейского турне.

Каждая встреча на высшем уровне должна восприниматься исключительно положительно, тем не менее, что касается предстоящего саммита лидеров России и США, у европейских чиновников есть все основания для опасений, сообщает CNBC.

Несмотря на то что политические обозреватели ожидают, что встреча станет чисто символической, тот факт, что она состоится всего за несколько дней до саммита стран — участниц НАТО заставляет европейских союзников США беспокоиться, что Трамп может уступить Путину по ряду важнейших вопросов.

Так, Трамп, открыто выступавший с критикой НАТО, может ухудшить и без того напряжённые отношения США со странами Восточной Европы, граничащими с Россией и полагающимися на защиту Североатлантического альянса.

Старший стратег компании BlueBay Asset Management Тимоти Эш полагает, что Трамп может стать «троянским конём» Путина для НАТО.

«Примечательно, что Трамп, похоже, счастлив работать над повесткой дня, о которой Путин мог только мечтать — конец НАТО и Североатлантического альянса», — приводит CNBC слова Эша.

На сайте телеканала отмечается, что в настоящий момент, когда отношения с европейскими лидерами омрачены выходом Трампа из иранской ядерной сделки и Парижского соглашения по климату, любые дальнейшие трения приведут к ещё большему расколу.

При этом больше всего европейские лидеры опасаются непредсказуемости Трампа, полагает автор статьи. После холодного приёма общественности во время визита в Великобританию, а также непростой встречи в Брюсселе Трамп может сделать ставку на встречу с Путиным, чтобы вернуться в США не с пустыми руками. Так, Трамп может пообещать прекратить проведение военных учений в Польше и ряде государств Прибалтики, против которых выступает Россия.

Притом что отношения США с европейскими союзниками и без того являются достаточно напряжёнными, поездка Трампа в Европу может обострить их ещё больше, передаёт CNBC.