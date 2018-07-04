Бывший и. о. директора ЦРУ: Трамп — «мечта вербовщика», а Путин — «подготовленный разведчик»

Президенту США опасно встречаться с российским коллегой один на один, полагают аналитики MSNBC, бывшие разведчики Малкольм Нэнс и Джон Маклохлин. По словам Нэнса, во время этой встречи глава Белого дома может «отдать России Крым». Маклохлин, в свою очередь, отмечает, что Путин может легко узнать все слабые места Трампа, просмотрев его публичные высказывания и записи в Twitter.

С нами на связи аналитик MSNBC по терроризму Малкольм Нэнс, автор новой книги «Заговор с целью разрушения демократии: Как Путин и его шпионы подрывают Америку и разбирают Запад на части», а также бывший исполняющий обязанности директора ЦРУ, аналитик MSNBC по международным делам Джон Маклохлин. Рада приветствовать вас обоих!



Сначала вопрос к вам, Малкольм. В своей книге вы описали, что именно сделал Кремль, чтобы помешать выборам. А теперь нам известно, что у них также могут быть планы на промежуточные выборы (в конгресс США. — ИноТВ), вы об этом предупреждали. Они вмешивались в выборы по всей Европе. Так что же может пойти не так, если президент Трамп встретится с Владимиром Путиным один на один, без помощников?



МАЛКОЛЬМ НЭНС, аналитик MSNBC по терроризму: Вот так вопрос! Что может пойти не так? Да он может отдать России Крым. Устным заявлением, после тайного рукопожатия. И мы просто сведём на нет наш 75-летний труд по поддержанию международного законодательства и неприкосновенности международных границ, которые мы защищали от вторжений… Это в буквальном смысле создаст кризис мирового масштаба: чего ждать от президента Соединённых Штатов за закрытыми дверями? Здесь много опасностей. Дональд Трамп не рассказывает ни о чём из того, что он обсуждает с Владимиром Путиным. Но похоже, что Владимир Путин получает от него информацию совершенно свободно.



Джон Маклохлин, дело обстоит так, что все эти новости мы узнаём сначала от Кремля. Не припомню ни одного случая, когда эта администрация Белого дома или этот Госдепартамент объявили бы о чём-то раньше Кремля. В том числе об этой пресловутой встрече в Овальном кабинете. А сегодня мы слышим, что может быть встреча один на один. В Москве сейчас делегация конгресса, состоящая из одних республиканцев. Раньше делегации конгресса всегда были двухпартийными…



ДЖОН МАКЛОХЛИН, и. о. директора ЦРУ в июле — сентябре 2004 г.: Верно.



Из комитетов по обороне и международным делам…



ДЖОН МАКЛОХЛИН: Да.



Эта делегация кажется ужасно однобокой.



ДЖОН МАКЛОХЛИН: Да, она однобокая. Думаю, в большой степени инициативой владеет Путин. И, думаю, всем нам стоит беспокоиться вот о чём. Исходя из того, что президент (Трамп. — ИноТВ) говорил о Путине, в том числе из недавнего заявления о том, что Путин по-прежнему отрицает вмешательство в наши выборы, складывается впечатление, что его довольно хорошо обработали и он готов согласиться с большей частью того, что предпочёл бы Путин. Путин, конечно же, хочет ослабить НАТО, ослабить Евросоюз. А наш президент, опять-таки, настроил сам себя так, чтобы верить во всё это и соглашаться с этим. Его заявление о том, что Евросоюз — огромная угроза Соединённым Штатам, его неверное утверждение о том, что Евросоюз был создан для борьбы с США… Это, конечно же, совершенно неверно.



В каком-то смысле президент… Будем надеяться, что всё пройдёт хорошо, но я, как и Малкольм, работал в разведке и могу сказать, что президент (Трамп. — ИноТВ) — мечта вербовщика. Он, со своими заявлениями на публике и в Twitter, совершенно прозрачен. Можно легко узнать, чем он не удовлетворён, каковы его желания, слабости и уязвимые места. Обычно, чтобы узнать такие вещи, нужно глубоко изучить человека. А он преподносит всё это сам. А Путин, конечно же, — подготовленный разведчик.



Думаю, помимо всего прочего, президент должен быть готов, что русские будут ему лгать. Он и сам это хорошо умеет, так что здесь, по-моему, есть определённая синхронность. Но я говорю это не из нелюбви к России и не потому, что считаю, что нам не нужно улучшение отношений с Россией. Просто это часть их методики. И когда они это делают, вы должны призвать их к ответу. Они должны знать, что вы знаете, что они лгут. И тогда всё пойдёт лучше. Но я не уверен, что будет так.



К тому же, Малкольм, после встречи G7 и своих писем нашим союзникам по НАТО президент (Трамп. — ИноТВ) ставит себя в такое положение, что сразу после (саммита. — ИноТВ) НАТО ему предстоит встреча с Путиным. А Путин будет в приподнятом настроении после волнующего чемпионата мира в Москве.



МАЛКОЛЬМ НЭНС: Верно.



То есть у него на самом деле будет большое преимущество на этом саммите.



МАЛКОЛЬМ НЭНС: Да. Он будет играть на своём поле, вот его преимущество. И вот что важно. Я рад, что вы упомянули эти письма. Президент Трамп отправил нашим союзникам по НАТО письма, в которых жёстко раскритиковал их вклад в альянс. Он не понимает, просто понятия не имеет о том, что такое НАТО, как его создавали. Думаю, он даже не понимает, что мы создали его после Второй мировой войны как организацию коллективной безопасности для предотвращения войны и что Россия — сейчас главный противник, от которого мы защищаем. Помимо контртеррористической деятельности.

Не зная этого, он каким-то образом принял российскую парадигму о том, что НАТО — это угроза для России, что НАТО надо расформировать, что НАТО не платит взносы… То есть для него это всё равно что Мар-а-Лаго, загородный клуб, в котором все платят взносы. Но здесь совсем другой принцип! И он даже заявил послу… премьер-министру Швеции, что предпочёл бы, чтобы США не состояли в НАТО, но участвовали в нём. Это говорит о том, что он даже не знает, что его (НАТО. — ИноТВ) создали мы! Это очень серьёзно. И, знаете, отправляясь на саммит НАТО, они будут недоумевать, кого представляет этот человек — Путина или Соединённые Штаты.



Это был Малкольм Нэнс, его книга называется «Заговор с целью разрушения демократии». Большое спасибо, Малкольм! А вы, Джон, оставайтесь с нами, потому что мы хотим обсудить с вами Северную Корею и то, что там происходит, в то время как президент и (госсекретарь США. — ИноТВ) Помпео планируют дальнейшие шаги, а Помпео в третий раз отправляется в Северную Корею…



Дата выхода в эфир 03 июля 2018 года.