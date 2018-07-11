CNN: на саммите НАТО Трамп подорвал единство альянса уже за завтраком

На саммите НАТО в Брюсселе президент США Дональд Трамп сразу взял быка за рога и уже во время завтрака обрушился с критикой на Германию за то, что Берлин покупает газ у России, а дело своей защиты возложил на Вашингтон, передаёт CNN. Как отмечает корреспондент канала Ник Робертсон, подобной риторики из уст Трампа ждали — однако мало кто предполагал, что американский лидер сделает подобное заявление во время первой же встречи, а само высказывание будет выдержано в таких резких тонах.

Давайте вернёмся к главной теме этого часа — саммиту НАТО в Брюсселе. Там во время завтрака президент Трамп и его союзники уже обменялись ударами. Наш корреспондент Ник Робертсон следит за ходом саммита в Брюсселе. Это был выдающийся момент во время завтрака перед камерами: президенту было что сказать, но каков тон, не так ли?

НИК РОБЕРТСОН, международный дипломатический редактор CNN: Да, он начал с того, что сказал, что страны НАТО должны вносить свои 2% от ВВП на нужды обороны. Это обязательство они приняли на себя ещё в Уэльсе в 2014 году и надеются выйти на этот уровень к 2024 году. Президент Трамп говорил о том, что нужно собрать с тех, кто уже много лет не платит. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, который завтракал с ними вместе, ответил на это: «У нас могут быть разногласия, но мы сильны, когда работаем сообща».



А президент Трамп снова парировал и стал говорить о Германии, критиковать Германию и Ангелу Меркель за то, что она, по его словам, покупает 60—70 процентов газа у России. То есть Германия делает с Россией бизнес, а США приходится спасать Германию, вкладывая миллиарды долларов в её защиту от России. Так что это было очень ухабистое, напористое начало, похожее на американские горки.

Макс, нужно честно сказать: лидеры 28 стран ожидали, что столкнутся с этим здесь, особенно Ангела Меркель, Тереза Мэй, французский лидер Эммануэль Макрон и канадский премьер Джастин Трюдо. Ведь они недавно пережили такой насыщенный препятствиями саммит «Большой семёрки» в канадском Квебеке.

Этого ждали, но, ей-богу, не думаю, что кто-то ждал этого за завтраком — на первой же встрече под объективами камер и именно в таком виде. Йенс Столтенберг — человек, который говорил о сплочённости и необходимости единого фронта, потому что это лучший ответ на вызов России, — должно быть, переживает из-за того, что за завтраком ему самому бросил вызов один из членов альянса. Судя по всему, он надеялся выставить эту встречу и её посыл в другом свете, Макс.

Ник, до этого визита многие указывали на то, что главным победителем из этой встречи выйдет не Европа и не президент Трамп, а президент Путин. Можете объяснить эту точку зрения?

НИК РОБЕРТСОН: Да, конечно. Дело в том, что, по мнению НАТО, Россия занимает агрессивную позицию по отношению к альянсу и желает его раскола и ослабления. Россия же, в свою очередь, полагает, что с конца холодной войны НАТО занимается расширением на восток — на территории, которые она исторически считала своей сферой влияния; Украина, конечно, не член НАТО, но с точки зрения России, её порог. Именно здесь кроется камень преткновения и именно в этом месте Йенс Столтенберг хочет создать единый фронт.

И, разумеется, вскоре президент Трамп отправится на саммит с президентом Путиным. Ещё до прибытия на него он заявил, что из всех переговоров, которые ему предстоят — в том числе и с НАТО и Терезой Мэй в Лондоне, — встреча с Путиным будет самой лёгкой. Собравшихся здесь лидеров это тревожит, потому что они беспокоятся по поводу потенциальных уступок, на которые может пойти Трамп.

Спасибо, Ник.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 11 июля 2018 года.