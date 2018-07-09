Столтенберг заверил Bild, что Трамп не пытается развалить НАТО

Вопреки существующим опасениям, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уверяет, что Дональд Трамп не собирается распускать альянс. В интервью немецкому таблоиду Bild он рассказал, что среди союзников присутствуют существенные разногласия, но это происходит не впервые. Раньше НАТО всегда справлялось с подобными трудностями — справится и теперь.

Первый генеральный секретарь НАТО барон Гастингс Исмей однажды заявил, что цель альянса состоит в том, чтобы «удерживать русских в стороне, американцев внутри, а немцев внизу». Как бы подобное изречение звучало в современных реалиях? Об этом немецкий таблоид Bild спросил в интервью нынешнего генсека НАТО Йенса Столтенберга.

По его уверениям, сегодня эта формула, разумеется, не работает. Сейчас цель альянса заключается в сохранении общей сплочённости: «Защищать себя и друг друга — это именно то, что делает НАТО».



Что касается России, с точки зрения Йенса Столтенберга, альянс должен адресовать ей сигнал «силы и единства» и показать: «мы готовы себя защищать». В то же время он подчеркнул готовность к диалогу: «Мы не хотим новой холодной войны и гонки вооружений. Мы стремимся к более хорошим отношениям с Россией, и при этом мы готовы к тому, чтобы справляться со сложными отношениями».



Как напоминает журналист Bild, Столтенберг ранее отмечал, что нет нерушимых гарантий, что трансатлантический союз будет существовать вечно. Сам генеральный секретарь НАТО на это подчеркнул, что альянс не сложился сам собой как естественное образование, а потому необходимо каждый день объединять его участников, причём это справедливо как для ответственных политиков, так и для всех людей в Европе и Северной Америке.



Правда, американское правительство сейчас, по всей видимости, считает иначе, отмечает немецкий таблоид. Впрочем, по уверениям Столтенберга, это не первый случай разногласий в истории альянса. Он призвал вспомнить о суэцком кризисе 1956 года или о войне в Ираке. «НАТО всегда преодолевало эти трудности, — подчеркнул генеральный секретарь альянса. — Оно справится с ними и теперь».



По мнению Столтенберга, присутствие американского военного контингента в Германии хорошо не только для Германии, но и для США. «Две мировые войны и холодная война научили нас одному: мы сильнее вместе, чем по отдельности», — заявил генсекретарь альянса. Он выразил убеждение, что иметь 28 друзей и союзников — большое преимущество для США. «У России и Китая ничего подобного нет». Кроме того, военное присутствие американцев в Европе не только защищает Европу, но и способствует сохранению стабильности во всём регионе вплоть до Ближнего Востока, северной Африки и Афганистана, настаивает Столтенберг.



Также журналист Bild попытался узнать, не собирается ли американский президент Дональд Трамп упразднить НАТО — ведь на саммите G7 он сказал, что альянс «так же плох, как НАФТА», то есть соглашение о свободной торговле, которое Трамп хочет отменить. Как подчеркнул в ответ на это Йенс Столтенберг, Дональд Трамп неоднократно уверял его, что он является сторонником альянса. Более того, его поступки говорят сами за себя: «с тех пор как Трамп стал президентом, финансирование американского военного присутствия в Европе увеличилось на 40%», — рассказал генеральный секретарь НАТО. Войск стало больше. Американцы больше, чем раньше, инвестируют в проведение военных учений и вооружение Европы. «Мы живём в ненадёжные времена. Тем важнее, чтобы у нас были такие сильные институты, как ООН, ЕС и, конечно, НАТО», — убеждён Столтенберг.



В то же время невозможно отрицать наличия спора по поводу таможенных пошлин и выхода США из ядерного соглашения с Ираном. По словам генсека альянса, это серьёзные разногласия, но трансатлантические отношения не заключаются в одной ветви, а состоят из многих. Некоторые из них ослаблены — например, в торговле, вопросах климата или иранского соглашения. Поэтому особенно важно укреплять другие ветви, такие как оборонная сфера. «До сих пор мы с этим справлялись», — отметил Столтенберг.



От предстоящего саммита НАТО он ожидает дальнейшего укрепления трансатлантических отношений между главами государств и правительств. Будет принято окончательное решение о создании двух командных центров — одного в США, другого в немецком городе Ульм. Кроме того, планируется начать тренировочную миссию в Ираке, направленную на борьбу с терроризмом. С помощью плана «4х30» планируется повысить боеготовность НАТО: в будущем 30 батальонов, 30 авиационных эскадрилий и 30 военных кораблей должны приводиться в боевую готовность в течение 30 дней.



Немецкое правительство сейчас приняло решение повысить расходы на оборону до 1,5% ВВП к 2024 году, и Столтенберг приветствует это решение, однако 1,5% — это не 2%, о которых договаривались члены альянса. Получается, что к означенному сроку Германия увеличит свои военные расходы на 80%, но он ожидает, что страна сделает ещё больше.

По замечанию министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен, Германия — второй по сумме взносов и численности войск вкладчик в НАТО. Однако генеральный секретарь альянса настаивает на том, что Германия вместе с другими странами согласилась повысить военные расходы до 2% ВВП. К тому же Германия играет важную роль уже благодаря мощности её экономики.



Когда репортёр издания предположил, что нечестно было бы требовать от страны с сильной экономикой те же 2%, как от Греции, в случае с которой итоговая сумма будет значительно меньше, Столтенберг возразил, что в этом году отметки в 2% достигнут восемь стран НАТО — в том числе Великобритания и США, а также менее крупные государства, такие как Эстония или Литва.

«Разумеется, два процента от большого пирога — это больше, чем два процента от маленького, — согласился Йенс Столтенберг в интервью Bild. — Но это точно так же относится и к остальным 98% , которые остаются на всё остальное. Это называется честным распределением затрат».