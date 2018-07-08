Politico: Меркель призвала НАТО укрепить восточный фланг для защиты от «возможной агрессии России»

Североатлантический альянс должен сконцентрироваться на своём восточном фланге для защиты от «возможной агрессии России», заявила канцлер Германии Ангела Меркель накануне саммита НАТО в Брюсселе. По словам Меркель, после «аннексии Крыма» и «военной активности» Москвы на востоке Украины альянс должен показать «решимость защитить Европу».

НАТО должно сконцентрироваться на своём восточном фланге, чтобы «защитить себя от возможной агрессии России», заявила канцлер Германии Ангела Меркель. Как пишет журналист Politico Янош Делькер, заявление Меркель накануне саммита НАТО на следующей неделе будет воспринято как «подтверждение военной важности альянса». Имеются опасения, что президент США Дональд Трамп, ранее называвший альянс «устаревшим», продолжит «подрывать» НАТО, отмечает автор.

«В последние годы вызовы НАТО резко изменились», — отметила Меркель. По её словам, после «аннексии Крыма» и военной активности Москвы на востоке Украины необходимо «больше сконцентрироваться на защите альянса». «Мы должны выполнить определённые обязательства, например, с помощью присутствия в странах центральной и восточной Европы», — подчеркнула Меркель.

Как напоминает автор материала, Трамп и Путин встретятся в Хельсинки 16 июля, и существуют опасения, что Трамп может «предпринять действия, не скоординированные с НАТО». «Конечно, мы хотим иметь ответственные отношения с Россией, и поэтому мы продолжим переговоры в совете Россия-НАТО. В то же время альянс должен показать решимость защищать нас», — отметила канцлер Германии.

Ожидается, что в Брюсселе Трамп повторит свою критику в адрес других стран, в том числе Германии, насчёт недостаточных расходов на оборону. В настоящее время Германия выделяет 1,24% своего ВВП на военные нужды и планирует повысить этот показатель на 1,31% в следующем году. Ранее Меркель и министр иностранных дел Германии Урсула фон дер Ляйен заявили, что к 2024 году Германия повысит расходы на оборону до 2%, резюмирует автор Politico.