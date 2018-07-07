Глава Мюнхенской конференции: образцовая Германия слишком мало тратит на оборону

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер в преддверии саммита НАТО раскритиковал Германию за недостаточно высокие расходы на оборону, сообщается на сайте немецкого телеканала N-TV. По мнению эксперта, увеличить их до 2% ВВП необходимо не из-за требований президента США, а ради собственной безопасности Европы, а также для того, чтобы она имела вес на мировой политической арене.

Накануне саммита НАТО на ближайшей неделе председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер раскритиковал Германию за слишком низкие расходы на оборону, сообщается на сайте немецкого телеканала N-TV.

Как отмечается в статье, к 2024 году военные расходы страны должны составить 1,5% ВВП, в то время как государства альянса договорились до более высокого уровня затрат. По мнению Ишингера, можно долго рассуждать на тему того, насколько рациональна установленная НАТО цель в 2% ВВП, но суть в том, что немецкое правительство признало эту цель. Поэтому прискорбно, что правящая коалиция в Германии не смогла договориться о достижении этой цели, считает глава Мюнхенской конференции.

По итогам согласованного в немецком правительстве финансового планирования Берлин рискует снова перейти дорогу американскому президенту Дональду Трампу, предостерегает Ишингер. Таким образом Германия создаёт впечатление, как будто этим вопросом Трамп подгоняет её, считает эксперт.

«В действительности мы должны сделать то, что необходимо для нашей безопасности, потому что считаем это правильным, а не потому, что этого требует Трамп, — подчеркнул глава Мюнхенской конференции. — Мы должны вести себя как взрослые люди». Конечно, в НАТО есть государства, с которыми ситуация в этом смысле обстоит ещё хуже, чем с Германией, но «мы являемся самой экономически сильной страной в Европе и потому, с американской точки зрения, выполняем образцовую функцию», отметил он и прибавил: «И, честно говоря, так и есть».

Если кто-то хочет сделать Европу дееспособным игроком в политике безопасности, он должен уделять внимание и военной сфере. Это не следствие «позиции слабости» или «абсолютной зависимости от США», настаивает Ишингер: «Без военной силы Европа остаётся незначительной в мировой политике, несмотря на её экономическую величину».

Как напоминает немецкий телеканал, саммит НАТО состоится в Брюсселе 11 и 12 июля. В 2014 году члены альянса договорились за ближайшие десять лет повысить расходы на оборону с целью довести их до 2% ВВП. Дональд Трамп настаивает на том, чтобы к 2024 году расходы на оборону составляли «по меньшей мере» 2% ВВП.

Военный бюджет Урсулы фон дер Ляйен в 2019 году должен возрасти до €42,9 млрд — таким образом, для Германии он составит 1,31% ВВП. Ангела Меркель обещает, что к 2024 году показатель увеличится как минимум до 1,5% — это означает, что бундесвер получит на €18 млрд больше, чем планировалось до сих пор. На этой неделе Меркель подчеркнула, что Германия твёрдо придерживается обязательств НАТО. «Мы должны быть готовы больше инвестировать в оборону».

Как отметил координатор правящей коалиции Германии по трансатлантическому сотрудничеству Питер Байер, в НАТО растут опасения по поводу того, что встреча президента Трампа 16 июля в Хельсинки с лидером Кремля Владимиром Путиным может привести к сделке между ними. По замечанию политика, многих «бросает в пот от одного факта, что Трамп и Путин встречаются, не согласовав что-либо с партнёрами НАТО».