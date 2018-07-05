Times: критика Трампа дала результаты — союзники по НАТО недовольны, но альянс окреп

С политической точки зрения, НАТО переживает далеко не лучшие времена: критика Трампа союзников по альянсу и его резкая риторика заставляют лидеров стран-участниц сомневаться в надёжности США, пишет The Times. Тем не менее в военном отношении альянс восстанавливается «после многих лет забвения».

Подготовка к ежегодному саммиту стран — участниц НАТО, который состоится уже через неделю, оказалась в тени заседания G7, итоговое коммюнике которого отказался подписывать Трамп, и встречи лидера США с Ким Чен Ыном, итогом которой стало заявление о дружбе между США и КНДР, сообщает The Times.

Издание отмечает, что единственной темой переговоров в Брюсселе станет вопрос коллективной обороны. Это одна из немногих внешнеполитических тем, в которых Трамп проявлял последовательность. При этом, как и в бизнесе, в политике для Трампа всё решают деньги.

Так, на прошлой неделе несколько лидеров стран НАТО получили от Трампа письма, в которых президент США сетовал на то, что союзники выделяют на оборону недостаточно. Во время первого же визита в Белый дом канцлеру Германии Ангеле Меркель Трампом был представлен «дилетантски составленный» счёт на $300 млрд. Именно столько, по его мнению, Германия должна была вложить в Североатлантический альянс за последние десять лет, помимо того, что страна уже вложила.

По словам Трампа, НАТО ничем не лучше Североамериканского соглашения о свободной торговле и слишком дорого обходится США, а большинство союзников по организации — «нахлебники».

Принимая во внимание действия и заявления президента США, а также подъём популизма в Европе, автор статьи делает вывод, что, с политической точки зрения, дела альянса обстоят далеко не лучшим образом. Тем не менее в военном отношении он восстанавливается «после многих лет забвения».

Расходы на оборону, хоть и медленно, но всё же растут. В настоящий момент лишь Великобритания, Эстония, Польша и Греция выделяют на оборону оговорённые 2% ВВП, однако к концу года их ряды обещают пополнить ещё четыре страны — участницы НАТО.

При этом происходит укрепление безопасности стран Прибалтики, исторически наиболее уязвимых членов альянса. И, несмотря на риторику Трампа, именно США сыграли в этом ключевую роль.

Так, США более чем вдвое увеличили бюджетные ассигнования в Европейскую инициативу сдерживания и вновь создали Второй флот ВМС в ответ на растущую российскую активность в Атлантическом океане.

Кроме того, ожидается, что уже на встрече в Брюсселе союзники одобрят предложенный США план по повышению боеготовности вооружённых сил альянса «30-30-30-30». Он предусматривает создание 30 пехотных батальонов, 30 эскадрилий авиации и 30 боевых кораблей, которые можно привести в готовность за 30 дней. Вместе с тем этой осенью состоятся крупнейшие военные учения НАТО за последние несколько лет. Так, в учениях Trident Juncture 18 примут участие около 40 тыс. военнослужащих из 29 стран, а также из стран — партнёров Швеции и Финляндии.

Тем не менее политика Трампа всё больше заставляет союзников сомневаться в надёжности США в том, что касается Пятой статьи Устава НАТО, предусматривающей коллективный ответ всех членов альянса в случае агрессии против одного из них, отмечает британское издание.

При этом единственным, кому выгодно такое положение дел, является Владимир Путин, для которого отдаление США от европейских союзников и раскол НАТО остаются ключевыми внешнеполитическими целями, полагает автор. С тех пор как Трамп пришёл к власти, Путин искал с ним встречи, чтобы убедить его, что, по сути, их мировоззрения не отличаются. Теперь президенту России выдалась такая возможность.

Во время встречи с Путиным Трамп, обещавший «вернуть Америке былое величие», должен помнить, что величие США, наряду с глобальным порядком после Второй мировой войны, основано на создании альянсов, а не на их разрушении, пишет The Times.