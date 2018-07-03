ODG: минусы европейской инфраструктуры обеспечат России быструю победу над НАТО

Транспортное сообщение в ЕС остаётся больной темой для НАТО, причём проблема заключается не только в недостатках инфраструктуры, но и в бюрократии. Это серьёзно затрудняет оперативное перемещение военной техники, а в случае конфликта с Россией сыграет ей на руку, предупреждает Gli Occhi Della Guerra. Российская армия сможет добраться до любой точки фронта НАТО в кратчайшие сроки, чего не скажешь о войсках альянса, подчёркивается в статье.

В случае войны с Россией силы НАТО застряли бы в дороге из-за транспортных проблем в Евросоюзе и проиграли бы уже на первой стадии военного конфликта, пишет Лоренцо Вита в статье для информационного портала Gli Occhi Della Guerra. Недостатки европейской инфраструктуры продолжают оставаться кошмаром для сил Североатлантического альянса, подчёркивается в статье: «Европейские дороги узки, мосты слабы, а времени требуется очень много. К тому же между разными странами существует слишком много правовых нестыковок». Хотя США тратят миллиарды долларов на модернизацию военных баз Восточной Европы, сдерживание эффективно удаётся лишь тому, кто сумеет лучше отреагировать на изменение линии фронта — и на данный момент преимуществом здесь обладает Россия, предупреждает автор.

У руководства НАТО вызывает серьёзное беспокойство тот факт, что из-за многочисленных бюрократических процедур, плохого планирования и приходящей в негодность инфраструктуры Россия без проблем успеет захватить страны Балтии за то время, пока США будут улаживать все необходимые формальности, чтобы союзники позволили американским силам пересечь территорию Германии и Польши, говорится в статье. В частности, об этом также писала американская газета The Washington Post со ссылкой на источники в американских военных кругах.

Эту проблему американские военные уже не раз ощущали на себе даже в ходе перемещений по Европе во время совместных учений, констатирует Gli Occhi Della Guerra. Например, чтобы переместить бронированную военную технику из Германии к берегам Чёрного моря потребуется несколько недель. А в некоторых случаях на перебрасывание подразделений из одного региона Европы в другой уходит до нескольких месяцев.

Эти факты предельно ясно свидетельствуют о том, что в случае возникновения военного конфликта Россия получит огромное преимущество, подчёркивается в статье. В сценариях Пентагона уже не раз рассматривался вариант, допускающий победу России и разгромное поражение НАТО — по крайней мере, на первом этапе войны. Причём в большинстве случаев причиной поражения был бы не технологический или военный разрыв, а именно неспособность западных сил оперативно добраться до линии фронта, поясняет Gli Occhi Della Guerra.

По мнению американских аналитиков, причиной такого провального отставания является «близорукость» Североатлантического альянса. Изначально логика НАТО состояла в том, чтобы защититься от «потенциальной войны с СССР». И западные войска регулярно проводили учения, сценарий которых основывался на потенциальном конфликте с советскими силами — поэтому масштабные передвижения войск проводились вдоль вероятной линии фронта, включая границу между Восточной и Западной Германией. Однако после распада Советского Союза альянс переключил своё внимание с восточного фронта, и преобладающей идеей стало выстраивание с Москвой отношений партнёрства и сотрудничества, говорится в статье.

Враг для НАТО теперь уже был не в Кремле — а расширение альянса на восток, которое произошло в последующие десятилетия, никого не натолкнуло на мысль о способности новых стран — членов НАТО защищать себя. «Смена ориентиров» произошла лишь после начала вооружённого конфликта на Украине, когда в военном руководстве на Западе осознали, что им будет очень сложно добраться до нового «фронта», отмечает автор. В то время как для России это не составляло никаких проблем — и не только по очевидным географическим причинам, но и потому, что российская инфраструктура полностью готова к перемещению войск по территории бывшего СССР, в отличие от НАТО, пишет Gli Occhi Della Guerra.

Причём дело здесь не только в недостаточном развитии инфраструктуры в узком смысле слова, но ещё и в бюрократии, включая законодательные и технические расхождения между разными странами Европы и США при перемещении тяжёлого вооружения, поясняет автор. В то же время существуют проблемы и чисто технического свойства, которые на первый взгляд представляются второстепенными, но в случае войны становятся основополагающими. Достаточно напомнить, что колея железных дорог стран Прибалтики шире по сравнению с западными стандартами, и это означает, что все поезда на границе придётся разгружать, чтобы перемещать грузы для дальнейшей транспортировки. «Если добираться 45 дней, опоздаешь на войну. Бывают дни, когда мы передвигаемся со скоростью, необходимой во время военных действий. Но это скорее исключение из правил», — цитирует Gli Occhi Della Guerra заявление генерала Стивена Шапиро, ответственного за организацию передвижений американской армии в Европе.

Ещё в 2016 году был опубликован доклад с анализом оборонных возможностей НАТО на восточном фронте, из которого следует, что в случае войны с Россией она сможет захватить столицы стран Балтии в очень ограниченные сроки. В частности, по расчётам аналитиков, Ригу и Таллин российские силы способны захватить всего за 60 часов после начала войны. «Столь скорое поражение оставит для НАТО ограниченное количество возможностей, и все они будут наихудшими: кровопролитная контратака в целях освобождения стран Прибалтики; эскалация, которую во время холодной войны грозились спровоцировать, чтобы избежать поражения; возможность пусть и временного, но поражения с неопределёнными последствиями, которые для альянса, однако, станут предсказуемо катастрофическими», — приводит Gli Occhi Della Guerra мнение экспертов.

Новый «инструмент сдерживания» заключается сейчас в скорости развёртывания войск. И здесь у России имеется огромное преимущество перед НАТО, которым она готова воспользоваться, констатирует автор: «Она может добраться до любой точки фронта НАТО в кратчайшие сроки и без всяких технических затруднений. А НАТО — нет. На одно только перебрасывание из Грузии в Германию транспортных средств для учений ушло более четырёх месяцев».

Цель Североатлантического альянса на данный момент — свести существующий разрыв к минимуму. Однако для повышения скорости развёртывания западных сил необходима модернизация дорожной, железнодорожной и портовой инфраструктуры в Европе, для чего потребуется выделить дополнительно несколько миллиардов евро, подчёркивается в статье. Кроме того, существуют и проблемы законодательного свойства — в частности, необходимо будет сначала урегулировать правовые нормы во всех странах Европы.

Как известно, Соединённые Штаты уже обратились к странам — членам НАТО с требованием увеличить их военные расходы. Предполагается также, что на саммите в Брюсселе в июле должны быть одобрены два новых положения, позволяющих ускорить транзит военных сил с восточного побережья США до границы с Россией. Из Вашингтона также поступают миллиарды долларов на модернизацию военных баз Восточной Европы, говорится в статье. «Однако сдерживание удаётся тому, кто умеет лучше реагировать на изменение линии фронта», — заключает Gli Occhi Della Guerra.