N-TV: если Трамп выведет войска из Германии, в выигрыше окажется Польша

В преддверии саммита НАТО Дональд Трамп задумался о выводе американского военного контингента из Германии, сообщается на сайте немецкого телеканала N-TV. Выиграть от этого может Польша: вполне вероятно, что войска США будут перемещены туда. В отличие от Германии, у правительства в Варшаве сложились хорошие отношения с администрацией Трампа, и страна как раз желала обзавестись постоянной базой США на своей территории.

Американский президент недоволен Германией и другими партнёрами по НАТО, которые, по его мнению, вкладывают недостаточно средств в оборону, сообщается на сайте немецкого телеканала N-TV.

В связи с этим Пентагон сейчас анализирует расходы и оценивает последствия возможного отзыва своих войск из Германии. По данным американских СМИ, ссылающихся на источники в правительстве США, таким образом министерство обороны страны отреагировало на высказывания президента Дональда Трампа. Лидер США поражён численностью размещённых в Германии американских войск и недавно снова жаловался на то, что союзные государства недостаточно вкладывают в военную сферу и слишком мало инвестируют в НАТО.

Как сообщается в статье, ревизия размещения подразделений США вызвала серьёзную обеспокоенность среди стран НАТО. В преддверии саммита альянса в середине июля партнёры Вашингтона пытаются выяснить, действительно ли Трамп обдумывает вывод или перебазирование войск, или это лишь угроза, с помощью которой американский президент хочет придать больший вес своим требованиям к Германии и другим странам НАТО увеличить расходы на оборону.

Представители Белого дома и Пентагона подтверждают, что министерство обороны США в настоящее время проводит соответствующий анализ. Один из сотрудников правительства даже высказал предположение о том, что Пентагон инициировал этот процесс оценки ситуации, чтобы отговорить Трампа от идеи вывода военного контингента.

Источники в Пентагоне сообщают, что там регулярно проводятся ревизии диспозиции вооружённых сил и рассчитывается соотношении расходов и пользы, так что ничего принципиально нового сейчас не происходит. «В Германии размещён крупнейший контингент США в Европе — мы по-прежнему глубоко связаны общими ценностями и крепкими отношениями между нашими странами», — отметил представитель Пентагона. По его словам, США продолжают полностью поддерживать Германию как союзника по НАТО и других членов альянса.

Как сообщает N-TV, в настоящее время в Германии находятся около 35 тыс. военнослужащих США, и это не только часть вооружённых сил НАТО, которые должны защищать Европу, «в первую очередь, от потенциальной российской агрессии». Германия выполняет для США роль базы и узлового пункта для проведения военных действий на Ближнем Востоке и в Африке.

Существует версия, что, помимо общего разочарования Трампа величиной расходов Германии на нужды НАТО, далёкой от желаемых 2% ВВП, причиной размышлений президента США по поводу вывода контингента из Германии стали напряжённые личные отношения между Трампом и Меркель. Как подчёркивает издание, новым местом базирования для американских войск в Европе может стать Польша, которая, таким образом, только выиграет от подобных перемен.

Вполне возможно, что подразделения США будут частично или полностью перемещены на территорию Польши, которая — в отличие от Германии — достигла установленной цели по оборонным расходам в 2% ВВП. Более того, у правого националистического правительства в Варшаве установились значительно более хорошие отношения с администрацией Трампа, чем у немецкого правительства, а недавно Польша предложила потратить $2 млрд дополнительно на то, чтобы получить на своей территории постоянно действующую базу США, сообщается на сайте немецкого телеканала N-TV.