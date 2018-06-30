Washington Post: США оценивают стоимость вывода войск из Германии

На фоне растущей напряжённости между президентом США Дональдом Трампом и канцлером ФРГ Ангелой Меркель Пентагон анализирует стоимость и последствия крупномасштабного вывода размещённых в Германии американских войск, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Американская сторона занялась изучением этого вопроса, поскольку Трамп ранее в этом году на встрече с военными советниками выразил свою заинтересованность в этом шаге. По имеющейся информации, Трамп был поражён размерами американского присутствия в ФРГ, в рамках которого на территории Германии, в частности, размещены 35 тыс. военных США. Он пожаловался на то, что Берлин выделяет на совместную безопасность недостаточное количество средств.

Новость о том, что США оценивают стоимость вывода войск из Германии, вызывала тревогу среди европейских официальных лиц, которые сейчас пытаются понять, действительно ли Трамп намерен перебросить американские войска или же это просто такая тактика ведения переговоров в преддверии саммита НАТО в Брюсселе. В бельгийской столице президент Соединённых Штатов, скорее всего, вновь будет критиковать союзников по альянсу за то, что последние, как он считает, выделяют недостаточно средств на оборону.

Между тем неназванные источники сообщили The Washington Post, что в настоящее время данная инициатива Вашингтона сводится лишь к изучению различных вариантов. Пока высшее военное руководство не участвует в происходящем. Кроме того, Министерству обороны США пока не давали никаких поручений разобраться, как можно реализовать тот или иной вариант.

Источники в оборонном ведомстве также дали понять, что Пентагон, предоставив информацию о возможных вариантах, попытается убедить Трампа в нецелесообразности вывода войск из Германии, говорится в статье.