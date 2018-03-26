Нобелевский лауреат: феминизм — «самый решительный враг» литературы Лауреат Нобелевской премии по литературе Марио Варгас Льоса в своей статье для La Repubblica анализирует риски чрезмерной политкорректности при применении её правил к литературе. Как утверждает Варгас Льоса, у литературы «всегда были враги»: в прошлом её «решительно уничтожала» религия, потом были тоталитарные системы, которые в этой «зловещей традиции» поддержали жизнь. Теперь, по мнению испанского писателя, «самый решительный враг» литературы — это феминизм. 26 марта 2018 La Repubblica

Avvenire: Путин осуществил «средиземноморскую мечту» русских царей Благодаря эффективной военно-политической стратегии российский президент Владимир Путин укрепил влияние своей страны на Ближнем Востоке и добился постоянного присутствия российского флота в Средиземном море, пишет Avvenire. Тем самым Путин осуществил давнюю «мечту царей», а на международной политической арене появилась «новая средиземноморская держава» в лице России, с которой приходится считаться, подчёркивается в статье. 11 января 2018 Avvenire

La Stampa: Путин торопится уйти из Сирии до выборов Россия активизировала поиски политических путей урегулирования конфликта в Сирии, чтобы добиться относительной стабильности и вывести основную часть своего контингента до начала президентских выборов, пишет La Stampa. Путин хочет добиться максимальной поддержки со стороны россиян и развеять их опасения, что Сирия превратится «в новый Афганистан», подчёркивается в статье. 8 декабря 2017 La Stampa

L'Indro: политика санкций ещё скажется на отношениях Италии и России Экономические отношения России и Италии переживали не лучший период после введения санкций, но сегодня худшее позади. Однако, как пишет издание L'Indro, подлинные негативные последствия санкций ещё проявятся и в долгосрочной перспективе Италия может столкнуться с постоянными потерями. 16 ноября 2017 L'Indro

ODG: Россия вернётся в Афганистан, чтобы ограничить влияние Америки В первые годы западного вторжения в Афганистан Россия активно поддерживала международную коалицию, однако по мере усугубления кризисов в Сирии и на Украине ситуация начала меняться, пишет итальянский портал Gli Occhi della Guerra. Теперь Россия хочет ограничить американское присутствие в Афганистане, приняв на себя роль державы, способной гарантировать примирение разных группировок, говорится в статье. 30 августа 2017 Gli Occhi della Guerra

RV: госсекретарь Ватикана рассказал о встрече с Путиным и впечатлении от Храма Христа Спасителя Кардинал Святого престола Пьетро Паролин назвал свой визит в Россию «полезным, интересным и конструктивным» и отметил, что Папа Римский также удовлетворён его результатами. Во время своей поездки госсекретарь Ватикана встретился с российским президентом, с которым обсудил, в том числе, гуманитарные аспекты конфликтов на Украине и на Ближнем Востоке, а также посетил Храм Христа Спасителя в Москве, сообщает Radio Vatican. 26 августа 2017 Radio Vatican

La Stampa: Дальний Восток привлёк за год почти 100 тысяч россиян За год с небольшим после запуска программы по бесплатному предоставлению земли для оживления хозяйственной деятельности на Дальнем Востоке заявки на участие в этой программе подали уже почти 100 тысяч россиян, сообщает La Stampa. Пока ещё слишком рано делать окончательные выводы о том, насколько успешной окажется эта инициатива, отмечается в статье. Однако некоторые эксперты видят в ней и признаки сближения Москвы с Китаем, граждане которого также активно арендуют землю на Дальнем Востоке у россиян. 16 августа 2017 La Stampa

Gli Occhi della Guerra: Москва разыгрывает «кубинскую карту», чтобы сгладить диалог с Вашингтоном Беспорядки и кризис вынудили Венесуэлу резко сократить льготные поставки нефти на Кубу, создав на острове «энергетический вакуум», который трудно восполнить. Но на помощь Гаване пришла Москва, которая предложила масштабную нефтяную сделку и воспользовалась моментом для укрепления традиционных связей. Вполне вероятно, что в перспективе это позволит России занять выгодную позицию для достижения «военного баланса» в регионе и приобрести дополнительные «козыри», чтобы сгладить некоторые «острые углы» в отношениях с США, полагает Gli Occhi Della Guerra. 26 мая 2017 Gli Occhi della Guerra

La Stampa: на Украине итальянцы оказались по разные стороны окопов Около десяти жителей Италии сейчас участвуют в боевых действиях на Украине, причём воюют они по разные стороны окопов. Журналисты La Stampa выяснили, зачем жители их страны решили принять участие в вооружённом конфликте в другом государстве. 27 апреля 2017 La Stampa

Sky TG24: президент Италии посетил Москву, чтобы показать — Россию изолировать нельзя С Россией нужно вести открытый диалог, а не пытаться её изолировать. Такова, по мнению Sky TG24, была главная идея визита президента Италии Серджо Маттареллы в Москву. Как отмечает телеканал, итальянский лидер первым посетил Москву и напомнил о крепкой дружбе после теракта в Санкт-Петербурге и ракетного удара США в Сирии. 12 апреля 2017 SKY TG24