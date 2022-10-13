La Repubblica: Европа переживёт эту зиму, но следующая будет тяжелее
Солидарность и дальновидность, чтобы пережить зиму — не грядущую, а следующую, — именно такие рекомендации даёт директор Международного энергетического агентства Фатих Бироль. Как рассказал чиновник La Repubblica, благодаря заполненности газовых хранилищ страны ЕС смогут пережить самые холодные месяцы без нормирования потребления, но «проблема в том, чтобы их потом опять пополнить».
«Европейские страны переживут зиму без срыва поставок и отключения электричества, потому что газовые хранилища заполнены на 90 процентов. Это значит, что можно протянуть на запасах до февраля или марта, если не будет значительных и внезапных срывов поставок», — заявил Бироль.
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