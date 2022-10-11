Deutsche Wirtschafts Nachrichten Оригинал

DWN: продажи продуктов питания в Германии упали до рекордно низкой отметки

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Стремительный рост цен на различные товары в Германии, в частности на энергию, привёл к изменению потребительского поведения немцев, сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Несмотря на наличие сбережений с пандемии коронавируса, они всё равно стараются экономить и отдают предпочтение дешёвым товарам, из-за чего страдают производители. В результате оборот продуктов питания в стране достиг рекордно низкой отметки. Схожие падения наблюдаются и в других сферах торговли, отмечает издание.
DWN: продажи продуктов питания в Германии упали до рекордно низкой отметки
AP

Высокая инфляция в Германии всё сильнее влияет на поведение потребителей, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Они обдуманнее подходят к покупкам и отдают предпочтение дешёвым товарам, от чего в результате страдают производители. По данным Федерального статистического ведомства, с июля по август оборот продуктов питания в стране снизился на 1,7%. По сравнению с августом 2021-го — на 3,1%.

Это рекордно низкий показатель с января 2017 года, продолжает издание. Схожее падение наблюдается в сфере торговли текстилем, обувью, бытовой техникой и строительными материалами. Во время пандемии коронавируса немцы меньше путешествовали и реже ходили в магазины, из-за чего у них накопились денежные средства. Но быстрый рост цен, к примеру на энергию, всё равно срабатывает как «потребительский тормоз».
 
Исключением в августе стали только бензоколонки, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Чтобы воспользоваться всё ещё действующей скидкой, многие автомобилисты поспешили пополнить свои запасы. В результате оборот достиг рекордного максимума. По сравнению с июлем продажи топлива в августе выросли на 14%, а по сравнению с августом 2021-го — на 12,6%. Это самое большое увеличение с 1994 года, отметили в Федеральном статистическом ведомстве.
 
Учитывая экономическую ситуацию в стране, вряд ли стоит исходить из того, что потребители в ближайшее время изменят своё поведение. Так что производителей ждут впереди тяжёлые времена. Возможно, рождественские праздники традиционно поднимут потребительские настроения, но, чтобы узнать это, остаётся только ждать.
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