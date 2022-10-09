Das Erste: 10 тысяч сторонников АдГ выразили протест против политики немецкого правительства

Сторонники партии «Альтернатива для Германии» собрались перед Рейхстагом, чтобы выразить протест против нынешней политики «светофорного» правительства, ставящей под удар немецкую промышленность и средний класс, сообщает телеканал Das Erste. Около 10 тыс. человек выступили под лозунгом «Энергетическая безопасность и защита от инфляции — наша страна прежде всего». В то же время в Берлине прошла протестная акция против АдГ, насчитывавшая полторы тысячи участников.

Несколько тысяч сторонников АдГ вышли на демонстрацию в правительственном квартале Берлина против политики «светофорной» коалиции. Девиз акции протеста перед зданием Рейхстага: «Энергетическая безопасность и защита от инфляции — наша страна прежде всего». По данным полиции, проходило также несколько контрдемонстраций, в том числе со стороны инициативы «Выступить против расизма».

Они хотят предложить свою позицию в качестве альтернативы кризисной политике правительства: АдГ позвала недовольных в правительственный квартал Берлина. Похоже, она старается использовать протестный потенциал населения для своих целей. Руководитель партии анализирует: ответы правительства на энергетический кризис — это покушение на место ведения торгово-промышленной деятельности.

ТИНО ХРУПАЛЛА, лидер АдГ: При покушении на нашу инфраструктуру, при покушении на немецкую промышленность, на немецкий средний класс наши ведущие политики молчат. Тут можно сказать только одно: «Тьфу, какая гадость!»

Знаменитость от партии АдГ из бундестага не чурается близости с явно праворадикальными участниками демонстрации. Полиция насчитала до 20 тысяч участников, прибывших со всех концов Федеральной Республики.

На встречный протест собрались противники АдГ. Левый политик Ферат Кочак уже не первый год ведёт политическую борьбу против расизма и сам становился целью покушения со стороны праворадикалов. Он обеспокоен такой мобилизацией сил.

ФЕРАТ КОЧАК, политик Левой партии: Тревожно видеть, что АдГ пытается взять людей из среднего класса и вывести их на демонстрацию вместе с радикальными, готовыми к применению силы крайними правыми прямо перед Рейхстагом.

Скандируя лозунги, против АдГ выступили примерно 1500 участников демонстрации. Из-за масштабных перекрытий территории полицией протестная акция смогла собраться только с большим трудом, критикуют её участники. Не считая мелких стычек, протест и контрпротест прошли мирно. Однако было зафиксировано 18 сообщений о правонарушении, в том числе о ношении противоречащих конституции символов.

Дата выхода в эфир 08 октября 2022 года.