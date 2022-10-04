Антироссийская санкционная политика Берлина не нанесла России практически никакого урона, а вот в Германии привела к катастрофическим последствиям, заявила в интервью Kölnische Rundschau немецкий политик из Левой партии Сара Вагенкнехт. Она призвала немецкое правительство отказаться от этой стратегии, а также бесконечных поставок оружия Киеву. Вместо этого Вагенкнехт настаивает на запуске дипломатической инициативы по мирному урегулированию конфликта.

Антироссийская санкционная политика Берлина привела к взрывному росту цен на энергию и катастрофическим последствиям для Германии, заявила в интервью Kölnische Rundschau немецкий политик из Левой партии Сара Вагенкнехт. При этом Москве штрафные меры наносят несущественный урон, отмечает она: «Газовый концерн «Газпром» получает рекордную прибыль». На боевые действия на Украине они также не оказывают никакого влияния. «Поэтому нам не стоит продолжать эту политику», — заключает Вагенкнехт.

Она подчеркнула, что ни в коем случае не оправдывает действия России на Украине: «Но мы не помогаем Украине тем, что уничтожаем наш малый и средний бизнес, а также благосостояние людей». В качестве альтернативы санкциям политик предлагает запустить дипломатическую инициативу и оказывать давление на Москву и Киев: «Ни одна из сторон не может победить в этом конфликте военным путём — в такой ситуации нужно вести переговоры и быть готовым к компромиссам. Я бы хотела, чтобы вместо бесконечных поставок оружия немецкое правительство и другие европейские правительства представили мирный план, сценарий по выходу из ситуации. Европа должна наконец-то начать действовать самостоятельно в этом вопросе, потому что Вашингтон не очень заинтересован в скором окончании боевых действий. Ведь США извлекают для себя экономическую и политическую выгоду из нынешней ситуации».

«Немецкое правительство должно отменить экономические санкции и начать переговоры с Россией о возобновлении газовых поставок, — продолжила Вагенкнехт. — Для этого нужно быстро починить повреждённые трубопроводы. Немецкой промышленности нужна дешёвая энергия, иначе многие предприятия не выживут или перенесут своё производство за границу. Так как правительство не нашло никакой доступной по цене альтернативы российскому газу — американский сланцевый газ или сжиженный природный газ из Персидского залива очень дорогие, и их объёмов недостаточно, — канцлер Шольц должен говорить с Кремлём».

Также политик призвала граждан ФРГ к участию в уличных протестах: «Чтобы добиться изменения политики, необходим сильный протест. Мы видим это на примере Франции, где правительство поддерживает низкий уровень цен на электричество и снижает стоимость бензина, потому что боится, что вновь разгорятся протесты «жёлтых жилетов». Светофорная же коалиция пока что по большей части ничем не помогла людям со стремительно растущими ценами на энергию».