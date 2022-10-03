Bloomberg: «Газпром» напомнил европейским странам о кризисе энергобезопасности

Решение «Газпрома» приостановить поставки газа в Италию из-за спорной ситуации с австрийским оператором вновь обнажила уязвимость Европы, пишет Bloomberg. После вывода «Северного потока» из строя остался последний действующий газопровод, по которому Европа получает российское голубое топливо — и он проходит через Украину, подчёркивает издание.

«Газпром» приостановил поставки природного газа по трубопроводу, проходящему через Австрию, в Италию, из-за споров о корректировке технических правил и регулирования с венской компанией OMV AG. Это, по замечанию Bloomberg, привело к очередной эскалации энергетического кризиса в Европе. Италия зависела от импорта российского газа примерно на 40%, но после обострения украинского кризиса предприняла попытки сократить эту зависимость: сегодня у Рима есть альтернативные поставщики газа из числа североафриканских стран, например Алжир и Египет, которые могут компенсировать дефицит голубого топлива этой зимой, если Москва окончательно прекратит поставки, сообщили изданию эксперты.

«Газпром» пошёл на подобный шаг по причине отказа австрийского оператора подтвердить «заявки на транспортировку» газа после введения нормативных изменений, заявив, что работает над решением проблемы с итальянскими покупателями. Министерство энергетики Австрии, в свою очередь, заявило, что российская компания не подписала соответствующие контрактные изменения, отражающие корректировки технических правил, которые обычно вводятся в начале каждого газового года, уточняет Bloomberg. Все стороны заявили о проработке вопроса и взаимных контактах.

Несмотря на то что Италия постепенно отказывается от российского газа, эти события демонстрируют уязвимость европейских стран, утверждает автор материала, добавляя, что ситуация усугубилась после массовых утечек на «Северном потоке», которые были расценены некоторыми странами как акт саботажа. Споры по поводу договорных положений и регулирования сопровождают деградацию экономических связей между Россией и европейскими странами. При этом резкому росту цен на энергоносители способствовало требование Москвы оплачивать поставки газа в рублях, подчёркивается в статье. Прекращение экспорта газа Риму произошло через несколько дней после аварии на ключевых нитках «Северного потока», соединяющего Россию с Европой. В свете этого тревожного происшествия вооружённые силы Норвегии усилили патрулирование энергетических объектов страны, а Германия, Франция и Великобритания выступили с предложением усилить защиту нефтегазовых объектов в Северном море, сообщает автор.

Сейчас, учитывая то, что «Северный поток» вышел из строя, остался лишь один крупный трубопровод, по которому российский природный газ поступает в Европу. Он проходит через Украину и теперь кажется ещё более уязвимым, резюмирует Bloomberg.