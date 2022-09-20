DT: «независимой от российского газа» Европе предрекли рецессию, инфляцию и обвал евро

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«Думала, у нас свободная страна»: актриса Джина Карано рассказала о том, как Disney уволил её за традиционные взгляды Fox News
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Фигурист Ходыкин — о программе на новый сезон: мы идём против правил
Призёр чемпионата Европы в парном катании Денис Ходыкин, выступающий с Дарьей Павлюченко, рассказал о программе на сезон-2022/23.
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Для голосования в Запорожской области создали почти 400 избирательных участков
Для проведения голосования о присоединении Запорожской области к России в регионе созданы 394 избирательных участка, ещё 85 будут функционировать в России, Херсонской области и Донбассе, заявила глава избиркома региона Галина Катющенко.
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Гаджиев: в футболе свободное время можно насыщать играми национального первенства
Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался об отстранении российских клубов и национальной сборной от международных турниров.
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Гаджиев — о смене гражданства спортсменами: массового оттока из РПЛ не будет
Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев поделился мнением о смене гражданства российскими футболистами.
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Россияне выбрали любимые роли Пускепалиса
Россияне выбрали любимые роли актёра Сергея Пускепалиса. Опрос в социальных сетях провёл сайт kp.ru.
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Слуцкий сообщил, что не получил американскую визу для участия в ГА ООН
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что не получил визу США для участия в сессии Генассамблеи ООН.
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Актриса Огарёва рассказала о работе в «Мастерской Петра Фоменко»
Актриса Серафима Огарёва рассказала о работе в театре «Мастерская Петра Фоменко».
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Безруков назвал смерть Пускепалиса трагедией
Актёр и режиссёр Сергей Безруков выразил соболезнования в связи со смертью своего коллеги Сергея Пускепалиса.
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Кавазашвили: агент Бальде подставил огромный, всемирно знаменитый «Спартак» и всю страну
Ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили раскритиковал Федерико Пасторелло, агента форварда красно-белых Кейта Бальде.
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Карпин считает, что Малком и Клаудиньо не смогут играть за сборную России
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин отреагировал на желание бразильских игроков санкт-петербургского «Зенита» получить российское гражданство.
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Макрон заявил о готовности продолжать диалог с Россией
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности продолжать диалог с Россией о восстановлении мира.
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Игнатьев: частные моменты смены гражданства неизбежны, но предотвратить это невозможно
Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев поделился мнением о смене гражданства российскими футболистами.
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Гаджиев — о недопуске России на Евро-2024: давно понятно, что все решения являются политическими
Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался о решении УЕФА не допускать сборную России до квалификации чемпионата Европы 2024 года.
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Железняков — о ситуации с Дэвис и Смолкиным: я не могу верить слухам и домыслам
Алексей Железняков, хореограф группы Этери Тутберидзе, высказался о ситуации вокруг российских фигуристов Дианы Дэвис и Глеба Смолкина.
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В США сообщили о готовности к «тяжёлым решениям» в диалоге с Россией о заключённых
США продолжают диалог с Россией об обмене заключёнными и готовы к «тяжёлым решениям» для возвращения своих граждан, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.
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Медведев об Алькарасе: он с самого начала карьеры творит совершенно безумные вещи
Российский теннисист Даниил Медведев высказался об испанце Карлосе Алькарасе, который сместил его с первой строчки рейтинга ATP.
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Игнатьев — о матче с Киргизией: необходимо готовиться и иметь постоянную соревновательную практику
Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев поддержал проведение товарищеского матча с командой Киргизии.
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Постпред США при ООН обсудила с главой МИД Украины проведение голосования в Донбассе
Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд обсудила с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой проведение голосования о присоединении к России в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях.
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Метеоролог Шувалов спрогнозировал первый снег в Западной Сибири в конце сентября
Метеоролог, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов спрогнозировал первый снег в Западной Сибири в конце сентября.
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Игнатьев негативно воспринял решение УЕФА о недопуске сборной России к жеребьёвке Евро-2024
Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал отстранение национальной команды от участия в отборочном цикле Евро-2024.
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В Калининградской области поисковики нашли крупное захоронение советских военных
В Калининградской области поисковики нашли крупное захоронение советских солдат и офицеров, которые погибли в период Восточно-Прусской наступательной операции Красной армии в начале 1945 года.
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Эрдоган призвал найти дипломатическое решение конфликта вокруг Украины
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает необходимым найти разумное и справедливое дипломатическое решение конфликта вокруг Украины.
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Штырков — о перспективах Чимаева в среднем весе UFC: с ним там почти ни у кого нет шансов
Боец смешанных единоборств Иван Штырков поделился мнением о возможном переходе представителя Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хамзата Чимаева в средний вес.
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Плющенко о недопуске России к Евро-2024: нужно продолжать соревноваться внутри страны
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко высказался о решении УЕФА не допускать сборную России до квалификации чемпионата Европы 2024 года.
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Мосбиржа приостановит торги британским фунтом на валютном рынке
Московская биржа приостановит торги британским фунтом на валютном рынке с 3 октября.
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Bloomberg: ЕК может одобрить перевозку угля из России для обеспечения энергобезопасности
В Еврокомиссии рассматривают возможность одобрить перевозки российского угля для обеспечения энергобезопасности в мире.
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Карпин: волнуюсь за российских игроков «Зенита», им сложно пробиваться в основу
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал, за карьеру каких игроков он переживает.
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Коломна приняла более 500 тысяч туристов за лето
Подмосковная Коломна приняла более 500 тыс. туристов за лето. С начала года — свыше 1 млн.
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Гришин ответил насколько важно для футболистов выступление за сборную России
Бывший полузащитник столичного ЦСКА Александр Гришин поделился мнением, насколько важно для футболистов выступать за сборную России.
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Байден не станет инициировать исключение России из постоянных членов СБ ООН
Президент США Джо Байден в рамках поездки в Нью-Йорк не станет поднимать вопрос о лишении России места постоянного члена Совета Безопасности ООН, заявил советник главы государства по национальной безопасности Джейк Салливан.
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В Подмосковье запустили проект «Код будущего» для школьников старших классов
В Московской области запустили проект «Код будущего» для школьников 8—11 классов.
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В Подмосковье более 840 врачей бесплатно получили землю с начала года
В Московской области более 840 врачей бесплатно получили землю с начала 2022 года.
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Гришин считает, что сборной России нужно продолжать проводить товарищеские матчи
Бывший полузащитник столичного ЦСКА Александр Гришин считает, что сборной России нужно продолжать проводить товарищеские матчи.
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США ввели ограничения против китайских компаний China Unicom и Pacific Network
Федеральная комиссия по коммуникациям США ввела ограничения против китайских компаний China Unicom и Pacific Network.
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Карпин сообщил, что сборная России будет играть с командой Ирана
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин подтвердил информацию об игре национальной команды с Ираном.
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Компания NVIDIA анонсировала новые видеокарты GeForce RTX 40 Series
Американская компания NVIDIA анонсировала выпуск новых видеокарт GeForce RTX 40 Series.
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Карпин рассказал о состоянии футболистов перед матчем с Киргизией
Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился информацией о состоянии футболистов национальной команды перед товарищеским матчем с Киргизией.
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В школах и колледжах ЛНР объявили каникулы на время голосования о присоединении к России
На время проведения голосования о вхождении Луганской Народной Республики в состав России власти региона объявили каникулы в школах и колледжах ЛНР.
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Карпин: в товарищеском матче нет смысла обращать внимание на сильные стороны Киргизии
Главный тренер сборной России Валерий Карпин считает, что в товарищеском матче обращать внимание на сильные стороны Киргизии нет смысла.
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Карпин высказался о возможном переходе РФС в AFC
Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал идею с переходом Российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую конфедерацию футбола (AFC).
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Макрон заявил о надежде провести новый разговор с Путиным в ближайшие дни
Президент Франции Эммануэль Макрон в эфире BFMTV заявил, что надеется провести новый разговор с российским лидером Владимиром Путиным в ближайшие дни.
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Карпин: Сазонова в основной состав сборной России не рассматривал
Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос, рассматривал ли он кандидатуры защитника «Динамо» Сабы Сазонова и полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в основной состав национальной команды.
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Заслуженный врач России Каган прокомментировал ситуацию с пандемией
Заслуженный врач России, ведущий научный редактор сервиса дистанционного медицинского образования Vrachu.ru Михаил Каган прокомментировал ситуацию с пандемией.
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В Нижегородской области на 20% перевыполнили план по сбору зерна
В Нижегородской области завершается кампания по сбору зерновых культур.
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В Самарской области обсудили реализацию федеральных программ по здравоохранению
На совещании в правительстве Самарской области обсудили реализацию федеральных программ по здравоохранению.
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Карпин — о возможном матче сборной России с медиакомандой: можно устроить шоу
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин отреагировал на предложение сыграть сборной России по футболу матч с медийной командой.
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На летних событийных мероприятиях в Подмосковье побывали 1,5 млн человек
На летних событийных мероприятиях в Московской области побывали 1,5 млн человек.
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Диетолог Тихомирова высказалась о пользе молока для взрослых
Терапевт, диетолог «СМ-Клиника» Елена Тихомирова высказалась о пользе молока для взрослых.
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Психолог Зберовский посоветовал не заедать осеннюю хандру
Доктор наук, профессор, психолог Андрей Зберовский посоветовал не заедать осеннюю хандру.
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Диетолог Лазуренко заявила о возможном вреде однообразного питания
Врач-диетолог, эндокринолог Наталья Лазуренко заявила о возможном вреде однообразного питания.