DT: «независимой от российского газа» Европе предрекли рецессию, инфляцию и обвал евро

Промышленные гиганты Германия и Италия завоевали позиции на мировых рынках отчасти благодаря обильным поставкам нефти и газа из России. Однако на сегодняшний день они могут полностью утратить доступ к этим ресурсам, поскольку европейские страны стремятся прекратить закупки российских энергоносителей. Изменения уже привели к резкому спаду в экономике Германии и Италии, поскольку их мощные производственные сектора, которые ещё до энергетического кризиса страдали от проблем с поставками, вызванными пандемией, столкнулись с проблемами роста затрат на электроэнергию, сообщает Daily Telegraph.

В отличие от Европы, американская промышленность окажется в выигрыше, поскольку у США есть достаточно запасов углеводорода местного производства. Некоторые из них можно экспортировать в Европу, которая пытается расширить свои возможности по импорту сжиженного природного газа, но разрыв в ценах может быть настолько значительным, что вытеснит производство из еврозоны в Штаты. «Отечественные производители могут отреагировать на высокие цены, увеличив добычу энергии и расширив мощности по СПГ. И если разрыв в стоимости энергии между США и остальным миром сохранится, некоторые производственные отрасли обрабатывающей промышленности вполне могут переместиться в США», — заявила Сильвия Арданья. «Одним из следствий роста внутреннего производства в обрабатывающей промышленности будет более сильный доллар». Это произошло после резкого скачка доллара на фоне повышения процентных ставок, что привело к снижению других валют, включая евро и фунт стерлингов в этом году, отмечает издание.

В то же время огромные счета еврозоны за электроэнергию тянут вниз европейскую валюту. Вероятно, потребуется дальнейшее её падение, чтобы попытаться восстановить, хотя бы частично, конкурентоспособность немецкой промышленности, так как более низкий курс евро сделает её продукцию дешевле на мировом рынке. Пока что в этом году курс евро упал на 12% по отношению к доллару, при этом €1 стоил чуть меньше $1. По мнению эксперта, у Европы раньше был значительный профицит счёта текущих операций, поскольку экспорт превышал импорт, о чём в нынешних условиях можно забыть, пишет Daily Telegraph.

Сильвия Арданья убеждена, что постепенное разрушение экономики еврозоны происходит из-за того, что торговля топливно-энергетическими товарами перешла от профицита к очень глубокому дефициту, в то время как торговля остальными товарами и услугами практически не изменилась. Эксперт считает, что со временем при текущем росте цен на энергоносители будет снижаться конкурентоспособность в других отраслях. По мнению специалистов Barclays, Германия уже вступила в рецессию, и её ВВП будет падать как минимум четыре квартала подряд. Экономики Италии, Франции, Испании и Европы в целом начнут сокращаться в четвёртом квартале, что вызовет рецессию во всей еврозоне, сообщает Daily Telegraph.

Инфляция в еврозоне будет снижаться очень медленно, с 8,2% в этом году до прогнозируемых 6,3% в следующем году, считают в Barclays. Ожидается, что в Германии цены продолжат расти на 6,7% в 2023 году. Экономисты банка также прогнозируют более короткую рецессию в Великобритании и кратковременный спад в начале следующего года в США. Это означает, что крупнейшая экономика мира избежит ярко выраженной рецессии, которая обычно определяется двумя последовательными поквартальными сокращениями ВВП, заключает издание.