Обозреватель Global Times упрекнул Запад в близорукости при борьбе с энергетическим кризисом

Тот факт, что странам Европы теперь приходится отказываться от международных соглашений и от перехода к более экологичным источникам энергии на фоне усугубляющегося кризиса, свидетельствует об ошибочной стратегии, пишет в статье для Global Times Фабио Массимо Паренти, сотрудник Международного института Лоренцо Медичи во Флоренции. По его мнению, члены Евросоюза совершают стратегические ошибки в угоду политическому выбору, противоречащему их собственным интересам.

Европейские политики в своих попытках найти какое-то решение для выхода из беспрецедентного энергетического кризиса принимают в основном импульсивные и недальновидные решения, которые лишь усугубляют проблему, считает сотрудник Международного института Лоренцо Медичи во Флоренции Фабио Массимо Паренти. Уже во второй половине 2021 года в мировой экономике наблюдался рост инфляции, поясняет он на страницах Global Times.



Однако последовавшее затем столкновение между западными странами и Россией, против которой они продолжают вводить всё новые санкции из-за её спецоперации на территории Украины, фактически исключило возможность того, что эта «инфляционная спираль» сможет естественным образом сойти на нет в течение ближайшей пары лет, отмечается в статье.



С самого начала спецоперации Европейский союз полностью поддержал призывы США и принял уже семь пакетов санкций против Москвы. Целью этих мер, как было заявлено, должно было стать ослабление экономики России, чтобы истощить её силы. Но в результате сегодня мы видим, что многие из этих санкций прямо или косвенно способствовали разжиганию и обострению беспрецедентного инфляционного кризиса в Европе — в то время как ущерб, который планировалось нанести российской экономике, оказался сравнительно небольшим.



И если даже Кремль понёс определённые потери в финансовом плане, российские граждане не оказались в такой плачевной ситуации, которую переживает сейчас население Европы. В частности, в таких странах, как Италия и Германия, которые больше всех зависели от поставок российского газа, рост цен на потребительские товары первой необходимости затронул в основном наиболее незащищённые слои общества, а также и средний класс, констатирует автор.



При этом возможные меры по борьбе с кризисом, о которых объявили европейские правительства, являются довольно ограниченными. В их число входит нормирование поставок газа, снижение подачи электроэнергии в общественных местах и ​​частных домах с 8:00 до 19:00 вечера, а также ограничение сверхприбылей, которые получают компании в сфере энергетики, и введение общего «ценового потолка» на европейском уровне, если этого получится добиться.



Введение «потолка цен на газ» кажется на данный момент утопией — как потому, что окончательное европейское соглашение по этому вопросу пока не было достигнуто, так и потому, что президент России Владимир Путин уже ясно дал понять: если 27 стран ЕС придут к согласию и вместе потребуют снизить указанные в действующих договорах цены, то он готов в ответ сократить поставки из России, сообщается в статье.



По мнению автора, всё это рискует обернуться настоящей катастрофой, которую европейское население вряд ли будет воспринимать безучастно. После первых демонстраций протеста в Испании, Чехии и Германии будут организовываться следующие, и осень в Европе может обернуться дестабилизацией в социальной и политической сферах, предупреждает эксперт.



Та импульсивность, с которой Урсула фон дер Ляйен и Еврокомиссия под её руководством пытаются справиться с ситуацией, демонстрирует неопровержимый факт: российский газ сейчас незаменим для рынка ЕС, подчёркивается в статье. Если до начала этого года ключевой стратегией была диверсификация поставщиков, то сейчас внезапное сокращение поставок со стороны «Газпрома» ставит под угрозу сотни тысяч компаний и миллионы рабочих мест, констатирует автор.



Президент Италии Марко Гранелли заявил на прошлой неделе, что дорогие энергоресурсы подвергают риску более 881 тыс. микро- и малых предприятий в 43 секторах экономики, на которых работает около 3,53 млн сотрудников. Это примерно 20,6% от общей занятости в итальянской бизнес-модели, подчёркивается в статье.



Тревожные статистические данные поступают и от других итальянских организаций и деловых ассоциаций. По их оценкам, резкий скачок цен на энергоносители и неизбежная инфляция на уровне 8% поставят под угрозу тысячи компаний в сфере услуг и 370 тыс. рабочих мест. И это всего лишь некоторые из многочисленных тревожных прогнозов, представленных экспертами в разных отраслях, поясняет автор.



На этом фоне Министерство по экологическому переходу в Италии (MITE) представило свой план, направленный на сдерживание потребления природного газа и на «максимальное увеличение производства электроэнергии на предприятиях, использующих другие виды топлива (включая уголь, мазут и биожидкости)», говорится в статье.



По оценкам, это может способствовать сокращению общего потребления природного газа в Италии примерно на 1,8 млрд кубометров в период с августа 2022 года по март 2023-го. Однако при этом шесть угольных и одна мазутная электростанции будут работать в тех районах страны, которые уже и так сильно пострадали от загрязнений с экологической точки зрения, констатирует автор.



Новый план предусматривает максимальное увеличение существующих предприятий, работающих на угле и нефти, что противоречит предыдущим заявлениям и целям европейского руководства, подчёркивается в статье. «Мы отказываемся от энергетического перехода и международных соглашений? Как долго будут продолжаться европейские стратегические ошибки в угоду политическому выбору, противоречащему нашим интересам?» — задаётся вопросом автор.



Он также предупреждает, что грядущая катастрофа, о которой уже заявляют различные аналитики, только усугубит драматическую ситуацию вокруг конфликта на Украине — в то время как европейские власти так и не смогли выстроить какой-либо серьёзный путь для диалога и достижения реальных компромиссов по урегулированию, что было бы в интересах всего континента, подчёркивается в статье. «Наоборот, они продолжают планировать поставки оружия в рамках пагубной логики прямой конфронтации с Россией», — заключает Паренти.