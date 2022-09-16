WION: Франции придётся вновь открыть угольные электростанции — даже если это ударит по экологии

Европейские страны ищут альтернативные способы для гарантии бесперебойного энергоснабжения, поскольку мировые цены на газ и нефть продолжают расти, а количество доступных энергоресурсов на фоне санкций постоянно сокращается. Франция с приближением зимы рассматривает возможность вновь открыть угольные электростанции, которые ранее было решено остановить для сокращения выбросов, передаёт WION.

Перейдём теперь к следующей теме: европейские страны ищут альтернативные источники энергоснабжения, поскольку мировые цены на газ и нефть продолжают расти. А с приближением зимы Франция решила пойти по устаревшему пути — и стать последней страной, которая теперь рассматривает возможность вновь открыть угольные электростанции. Давайте посмотрим!



СИЛЬВЕН КРЕБС, менеджер: Мы снова возвращаемся к углю, хотя и знаем, что в этом нет ничего хорошего. Мы знаем, что загрязняем окружающую среду — и что это провал. Потому что если мы вновь запускаемся, это означает, что государство не в состоянии поступить иначе. Так что в том, что касается экологии, нашей планеты, наших детей, это фактически признание провала.



Ссылаясь на последствия конфликта на Украине, официальные лица сейчас заявляют, что они рассматривают возможность повторного открытия этой зимой электростанции в Сен-Авольде на востоке Франции. Она была закрыта 31 марта этого года в рамках политики президента Эммануэля Макрона, который пообещал закрыть все угольные станции. Теперь же компании придётся вновь нанимать сотрудников, которые ранее были уволены по сокращению штатов, а также решать проблемы поиска сырья и материалов в нынешних условиях агрессивного рынка.



КАМИЛЛА ДЖАФФРЕЛО, пресс-секретарь Gazelenegrie: Нам нужно будет от 500 до 600 тысяч тонн угля — заказать их, и чтобы они прибыли через порт на электростанцию. Задержки в связи с поставками составят от четырёх до пяти месяцев. На месте у нас уже имеется 210 тысяч тонн угля, остальное тоже было отгружено. Благодаря этому у нас будет достаточно угля, чтобы запустить этот производственный сезон в условиях стремительного роста цен и усложнённой логистики. Так что это настоящий вызов, это немного похоже на войну баржей и на угольную войну — чтобы добиться успеха и обеспечить достаточно поставок будущей зимой.



Здесь также следует отметить, что Франция никогда не была очень зависима от угольных электростанций: в начале этого года там работал лишь один такой объект, расположенный в западной части страны. Основная часть электроэнергии во Франции производится при этом в сфере атомной энергетики. В 2020 году на АЭС приходилось 67 процентов от общего объёма поставок электроэнергии, а на угольные электростанции — 0,3 процента.



Но даже учитывая эту незначительную долю, перспектива возвращения к использованию загрязняющих атмосферу углеводородов уже вызывает тревогу. Активисты говорят, что такой шаг лишь усугубит и без того обостряющийся климатический кризис, а также может подорвать усилия Евросоюза в достижении поставленной им цели «нулевых выбросов».



Дата выхода в эфир 14 сентября 2022 года.