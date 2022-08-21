Welt: в Германии растёт выработка энергии из газа — и Франция не прочь её приобрести
Низкий уровень воды в высыхающих реках. Энергоснабжение во Франции и Швейцарии тоже страдает от засухи, потому что Франция больше не может поддерживать работу некоторых атомных электростанций, а в Швейцарии гидроэлектростанции сидят на мели. Поэтому Германия прилежно поставляет электроэнергию, добытую из газа. Оппозиция приветствует этот экспорт.
АРМИН ЛАШЕТ, депутат ХДС: Этой осенью нам понадобится солидарность Европы — Испании, Португалии, а также Франции. И потому это хорошо, когда Германия сейчас проявляет солидарность. Когда-нибудь нам тоже понадобятся другие.
В этом июле поставки энергии явно превысили показатели за тот же месяц прошлого года — рост составил 13,5%. Вообще-то, газ полагается экономить. Немецкие хранилища на данный момент заполнены на 77,8%. Эксперты довольны и не видят никаких проблем, несмотря на выработку электроэнергии.
ТИММ КЕЛЕР, руководитель Zukunft: Сейчас мы видим, что газовые хранилища хорошо заполняются, уровень наполнения поднимается к пределам технических возможностей.
Наряду с экспортом электроэнергии за повышенную выработку энергии из газа также несёт ответственность изменившаяся добыча энергии. В конце прошлого года, к примеру, были отключены очередные три атомные электростанции. Поэтому звучит критика в связи с тем, что ставка на угольные электростанции не была сделана раньше.
ФРАНК УМБАХ, эксперт по энергетике из Университета Бонна: Мы уже сейчас видим, что у нас, конечно же, есть большие проблемы, что мы не можем так быстро перейти на замену углём. Потому что, например, что касается судоходства на Рейне, низкий уровень воды приводит к тому, что либо некоторые транспортные суда, которые должны доставлять этот уголь на электростанции, вообще не могут пройти, либо могут пройти только с частичной загрузкой.
Также существуют опасения, что поставки газа из России могут снова застопориться или будут совсем прекращены.
Дата выхода в эфир 19 августа 2022 года.
Ссылки по теме
-
Daily Mail: «не знаю, как жить дальше» — предприятия по всей Великобритании закрываются из-за кризиса стоимости жизни
-
Der Spiegel: зампред Бундестага призывает как можно скорее запустить «Северный поток — 2»
-
Welt: мочалка вместо душа — левые Германии раскритиковали «умный» совет зелёного политика
-
Handelsblatt: Турция могла бы спасти Европу от газового кризиса — но она тоже зависит от России