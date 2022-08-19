Daily Mail: «не знаю, как жить дальше» — предприятия по всей Великобритании закрываются из-за кризиса стоимости жизни

Малый бизнес в Великобритании вынужден закрываться из-за стремительно возрастающих счетов за электроэнергию и цен на продукты питания, передаёт Daly Mail. Как отмечает издание, предприниматели по всей стране требуют, чтобы правительство оказало им поддержку, которая пока для бизнеса не предусмотрена.

Пабы, рестораны и предприятия по всей Великобритании вынуждены закрываться на фоне усугубляющегося кризиса стоимости жизни в стране, сообщает Daily Mail. В наиболее тяжёлой ситуации оказался малый бизнес, руководители которого требуют немедленного вмешательства правительства.

Впервые за 40 лет инфляция достигла двузначных цифр и составила 10,1%. Ожидается, что этой зимой 45 млн британцев будут испытывать трудности с оплатой счетов за электроэнергию. Исследование, проведённое специалистами Университета Йорка, показало, что 18 млн семей будут вынуждены сводить концы с концами после повышения лимита по тарифам за электроэнергию в октябре и январе.

Владелец ресторана в Йоркшире Марко Ди Риенцо был вынужден закрыть свой бизнес после пяти лет работы. Ресторан итальянской кухни Santoni всё это время оставался популярным, но в связи с усугубляющимся кризисом стоимости жизни у Ди Риенцо не осталось выбора.

«Главным фактором является то, что ждёт нас впереди. Я думаю, что впереди будет трудный год или два: рост цен на продукты питания, газ и электричество», — заявил ресторатор.

По его словам, цены на газ и электричество за последние время уже возросли на 40%. Продукты питания для ресторана также достигают «ужасающих размеров». Так, с марта 20-литровая бочка растительного масла подорожала с £20 до £42. Импортный итальянский сыр моцарелла также подорожал с £6 за килограмм до более чем £7, а помидоры Сан-Марцано — с £8,70 до £11,20 за килограмм.

Владелица чайной комнаты в Дербишире Клэр Рэнсом также опасается, что её бизнес может закрыться, если она не получит дополнительную поддержку от государства. По её словам, для её предприятия счета за электроэнергию выросли на 254% до £415 в месяц. «Я физически не могу позволить себе платить 415 фунтов в месяц только за электричество. Я очень переживаю и не знаю, как мне жить дальше. Я боюсь, что в конце концов потеряю свой дом из-за всего этого», — приводит издание слова Рэнсом.

Владелица кафе The Teapot в Милтоне Дженни Тейлор рассказывает, что для её бизнеса счета за электроэнергию возросли вдвое, и сейчас она опасается за его будущее.По её словам, нынешняя ситуация «может стать началом конца многих малых предприятий».

Китайская закусочная Royal Crown в Абердине также может закрыться после того, как ей выставили счет за газ на £10 тыс. фунтов стерлингов — в 10 раз больше, чем обычно. Владелец заведения Мартин Танг, сказал, что был «потрясён до глубины души», когда получил счет. По его словам, он просто не может платить столько ежемесячно, учитывая, что за электричество ему выставили счёт в £4 тыс. Кафе работает только пять ночей в неделю, однако на этой неделе оно откроется только для того, чтобы использовать запасы продуктов и попрощаться со своими клиентами.

«Каждый раз, когда я включаю конфорку, чтобы что-то приготовить, я теряю деньги. Этого достаточно, чтобы убить мой бизнес. Я ничего не могу поделать. Представьте себе, что я говорю клиенту, что его карри с курицей теперь будет стоить 28 фунтов. Это просто невозможно», — заявил Танг.

Бассейн в Абердине — ещё одна заведение, которре будет временно закрыто в связи с «беспрецедентным» ростом цен на электроэнергию. Владельцы надеются, что смогут вновь открыться весной.

По словам председателя Федерации малого бизнеса Мартина МакТагью, «токсичный коктейль» из растущих налогов, стоимости энергии, инфляции и сокращения экономического роста означает, что «действовать нужно прямо сейчас».

Как отмечает Daily Mail, ограничение цен на энергоносители, введённое британским регулятором Ofgem для защиты потребителей, не распространяется на предприятия, которые платят за газ и электричество в среднем вдвое больше установленного предела. При этом пока домовладельцы получают государственные выплаты для оплаты счетов за электроэнергию, для малого бизнеса такой поддержки не предусмотрено.