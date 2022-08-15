Daily Mail: две третьих британских компаний пострадали от антироссийских санкций

16:17
Собянин рассказал о преобразованиях в столичном районе Левобережный
Мэр Москвы Сергей Собянин посетил район Левобережный и оценил, как за последние годы преобразились его территории.
16:15
Покровская: для нас слова Макларена — свет в конце тоннеля
Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская отреагировала на слова главы комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Ричарда Макларена.
16:15
Путин рассказал о больших перспективах в подготовке иностранных военных в России
Российский президент Владимир Путин на открытии Международного военно-технического форума «Армия-2022» рассказал о больших перспективах в подготовке иностранных военных в России.
16:14
На Кубани предпринимателям выдали займов на сумму более 1,6 млрд рублей
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что в регионе продолжают увеличивать финансовую помощь для предпринимателей.
16:11
МЧС Армении: гражданин России числится пропавшим без вести после взрыва на рынке в Ереване
Гражданин России числится пропавшим без вести после взрыва на рынке в Ереване, сообщили в МЧС Армении.
16:11
Косметолог Кохнович рассказала о принципе действия патчей для области вокруг глаз
Косметолог Оксана Кохнович рассказала, что популярные бьюти-продукты — патчи для области вокруг глаз — могут помочь при отёках, но от морщин не избавят.
16:09
В Удмуртии выявили 145 случаев COVID-19 за сутки
В Удмуртии за прошедшие сутки подтвердили 145 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
16:05
Стоимость и расстояние до метро стали самыми популярными параметрами при поиске жилья
Эксперты сервиса «Яндекс Аренда» проанализировали предпочтения арендаторов квартир и выяснили, какие параметры при поиске квартиры являются среди них наиболее популярными.
16:05
«Ак Барс» обыграл «Спартак» в контрольном матче, забросив семь шайб
Хоккеисты казанского «Ак Барса» и столичного «Спартака» провели второй за два дня предсезонный матч.
16:00
В Краснодаре запустили новую солнечную электростанцию
В Краснодаре заработала новая солнечная электростанция мощностью более двух мегаватт.
15:59
Травматолог Дунаев назвал нарушение осанки одним из последствий сидячего образа жизни
Травматолог-ортопед Лев Дунаев рассказал, что сидячий образ жизни может спровоцировать развитие ряда заболеваний.
15:57
Глава ОАК Слюсарь: первый полёт импортозамещённого SSJ состоится в середине 2023 года
Глава ОАК Юрий Слюсарь сообщил, что первый полёт полностью импортозамещенного отечественного самолёта SSJ100 состоится в середине 2023 года.
15:57
Синоптик Вильфанд: в некоторых регионах Сибири и Урала на текущей неделе похолодает
Научный руководитель Гидрометцентра России, заслуженный метеоролог России Роман Вильфанд рассказал, что на этой неделе в регионах Западной, Южной Сибири и Урала температура воздуха понизится до осенних показателей.
15:56
МИД: Россия решительно осуждает попытки препятствовать миссии МАГАТЭ на ЗАЭС
Российское Министерство иностранных дел заявило, что Россия решительно осуждает попытки препятствовать миссии МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию.
15:55
Агент Шапи: есть желание уйти в аренду с правом выкупа
Алан Агузаров, представитель нападающего «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова, прокомментировал информацию об интересе к футболисту со стороны израильского клуба «Хапоэль» Беэр-Шева
15:54
В Москве Торговому дому Михайлова присвоили статус объекта культурного наследия
В столице здание мехового магазина и фабрики Торгового дома А.М. Михайлова на Кузнецком Мосту, известное в советское время как Общесоюзный дом моделей одежды, было признано объектом культурного наследия регионального значения.
15:45
Журова рассказала, когда с российских спортсменов снимут все ограничения
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова поделилась мнением, когда с российских спортсменов снимут все ограничения.
15:42
Посольство: россияне не пострадали при взрыве на рынке в Ереване
Российских граждан, по предварительной информации, нет среди пострадавших в результате взрыва на оптовом рынке «Сурмалу» в Ереване.
15:41
Депутат Железняк: Рада проголосовала за увеличение военного бюджета Украины на $7,3 млрд
Верховная рада проголосовала за увеличение военных расходов Украины на 270 млрд гривен, что равно порядка $7,3 млрд. Об этом сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк.
15:41
Аналитик Кондратьев объяснил снижение цены нефти марки Brent нервозностью на рынке
Старший эксперт Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев прокомментировал в беседе с RT данные, согласно которым стоимость нефти марки Brent снизилась почти на 5%.
15:40
Колосков объяснил, почему заявление Макларена не приведёт к допуску россиян на международные соревнования
Почётный президент РФС Вячеслав Колосков рассказал, почему заявление главы комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Ричарда Макларена не приведёт к допуску россиян на международные соревнования.
15:32
В «Химках» отреагировали на информацию о желании Адеми приостановить контракт
Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал новость, что нападающий Кемаль Адеми приостановит контракт с клубом.
15:30
Власти Бурятии ввели масочный режим из-за роста заболеваемости коронавирусом
Власти Бурятии ввели масочный режим из-за роста в регионе заболеваемости коронавирусом.
15:28
Путин: наш долг — противодействовать распространению неонацизма и русофобии
Президент России Владимир Путин заявил, что долгом России перед памятью миллионов жертв Второй мировой войны является противодействие распространению любых форм неонацизма, русофобии и расизма.
15:24
Мэр Киева Кличко объявил о разводе с женой
Мэр Киева Виталий Кличко объявил о разводе с женой Натальей, с которой состоял в браке 26 лет.
15:20
One: нападающий «Краснодара» Сулейманов уйдёт в аренду в клуб из Израиля
Форвард «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов может продолжить карьеру в чемпионате Израиля.
15:16
Путин: союзники России не прогибаются перед гегемоном и выбирают суверенный путь развития
Россия ценит своих союзников и единомышленников на разных континентах, которые не прогибаются перед гегемоном, а выбирают суверенный путь развития. Об этом в ходе выступления на форуме «Армия-2022» заявил президент России Владимир Путин.
15:15
Журова — о словах Макларена: сделал такое заявление, чтобы не показаться непоследовательным
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала слова Ричарда Макларена.
15:14
Путин: военные России и Донбасса в ходе спецоперации чётко выполняют все задачи
Президент России Владимир Путин на открытии Международного военно-технического форума «Армия-2022» заявил, что военные России и Донбасса с честью выполняют свой долг в ходе спецоперации и чётко выполняют все поставленные задачи.
15:10
Колосков — о призыве Макларена снять санкции с российских спортсменов: можно воспринять как сигнал
Почётный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на слова главы комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Ричарда Макларена.
15:09
В Нижегородской области зарегистрировали 446 случаев COVID-19 за сутки
В Нижегородской области зарегистрировали 446 случаев COVID-19 за последние сутки.
15:05
В Одесской области три человека погибли в результате детонации мины
В результате детонации мины на пляже базы отдыха в курортном поселке Затока Одесской области погибли три человека, ещё двое пострадали.
15:00
В Запорожской области на получение российского гражданства подано уже 30 тысяч заявлений
Глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что в обработке находится уже более 30 тыс. заявлений на получение российского гражданства.
14:59
В Татарстане выявили 94 случая COVID-19 за сутки
В Татарстане выявили 94 случая COVID-19 за последние сутки.
14:59
Захарова осудила требование Apple скрыть из приложения RUTUBE контент государственных СМИ
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала требование американской компании Apple скрыть из приложения видеохостинга RUTUBE контент российских государственных СМИ.
14:57
Терюшков не исключил, что Юран возглавит «Химки» в четвёртый раз
Член наблюдательного совета «Химок», депутат Госдумы России Роман Терюшков не исключил, что Сергей Юран может вновь возглавить подмосковный клуб.
14:50
Стоимость нефти марки Brent снизилась почти на 5%
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 15 августа.
14:49
Алдонин: Заболотный заслужил находиться в ЦСКА
Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин оценил игру Антона Заболотного в армейском клубе.
14:48
Иванов пошутил, что задача Гончаренко в «Урале» — чемпионство РПЛ
Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал о задачах Виктора Гончаренко на посту главного тренера команды.
14:40
Решение по уголовному делу МН17 вынесут 17 ноября
Голландский суд 17 ноября вынесет решение по уголовному делу о крушении Boeing на Украине в 2014 году.
14:37
Рада проголосовала за продление военного положения и мобилизации на Украине до 21 ноября
Верховная рада проголосовала за продление военного положения и мобилизации на Украине на 90 дней — до 21 ноября.
14:31
Spiegel: газовый сбор в Германии с октября составит 2,4 евроцента за 1 кВт⋅ч
Государственный газовый сбор в Германии с октября составит €0,024 за 1 кВт⋅ч.
14:30
«Чемпионат»: нападающий «Химок» Адеми приостановит контракт с клубом
Нападающий «Химок» Кемаль Адеми приостановит контракт с подмосковным клубом.
14:24
Защитник «Краснодара» Рамирес о ничьей с «Динамо»: получилась хорошая игра
Футболист «Краснодара» Кристиан Рамирес прокомментировал итог матча пятого тура с «Динамо» в РПЛ.
14:24
Минфин: экспортная пошлина на нефть с сентября оставит $52 за тонну
Экспортная пошлина на нефть в России с первого сентября 2022 года понизится на $1,0 и составит $52 за тонну.
14:22
Росгвардия задержала в Херсонской и Запорожской областях более 50 пособников националистов
Служащие Росгвардии за неделю задержали в Херсонской и Запорожской областях более 50 человек, причастных к деятельности националистических организаций, СБУ и ВСУ.
14:15
Президент «Урала» прокомментировал назначение Гончаренко на пост главного тренера
Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о назначении Виктора Гончаренко на пост главного тренера команды.
14:15
Оппозиционного российского журналиста, поддерживавшего ФБК, не пустили в Эстонию
Журналиста из Архангельска Ярослава Вареника не пустили в Эстонию и аннулировали его шенгенскую визу. Об этом сообщает архангельское издание 29.ru.
14:13
«Рособоронэкспорт» поставил оружия за рубеж на $5,4 млрд в 2022 году
Россия в 2022 году продала за рубеж оружия на сумму $5,4 млрд, заявил гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.
14:09
Число погибших в результате обстрелов в Донецке возросло до пяти
Число погибших в результате обстрелов Донецка со стороны Украины мирных жителей возросло до пяти.