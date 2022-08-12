The Spectator: запрет на выдачу виз россиянам ошибочный, расистский и играет на руку Путину

Зеленский ошибается, когда призывает запретить выдавать европейские визы всем россиянам, пишет британский журнал The Spectator. Подобный запрет не только был бы расистским и неправильным — он ещё и подтвердил бы слова Путина о том, что Запад презирает его страну. К тому же, запрет на выдачу туристических виз никак не способствует подрыву российской экономики, зато прямо и недвусмысленно наказывает россиян за то, что они русские.

«Вы ненавидите Россию или Путина?» — таков главный вопрос, стоящий за текущими дебатами о том, следует ли приостановить выдачу туристических виз в ЕС для всех российских граждан, пишет британский журнал The Spectator.

Президент Украины Владимир Зеленский начал эту дискуссию на прошлой неделе в интервью Washington Post, где он сказал, что «самая важная санкция», которую ЕС может применить к России, — это «закрыть границы, потому что русские отбирают чужую землю». Он также добавил, что русские должны «жить в своём собственном мире, пока они не изменят свою философию».

С точки зрения автора статьи, призыв Зеленского к запрету на выдачу виз «абсолютно и опасно ошибочен», в то время как настойчивое утверждение Бориса Джонсона в самом начале спецоперации на Украине о том, что народ и правительство России — это две разные вещи, было абсолютно правильным.

Запрет на въезд в Европу для тех, у кого есть российский паспорт, является таким же расистским и ошибочным, как и «идиотский запрет на въезд мусульман» Дональда Трампа в 2017 году, который коснулся путешественников из целого ряда якобы опасных исламских стран, подчёркивает издание. Это неправильно, потому что делает Путина правым, когда он утверждает, что война ведётся патологическими русофобами и продиктована ненавистью ко всем русским, поясняется в статье.

Логика запрета на поездки, по сути, пропутинская, пишет The Spectator. Для Кремля патриотический долг каждого россиянина — поддержать специальную военную операцию. Запрет на выдачу виз основан на предположении, что все россияне поддерживают Путина и спецоперацию на Украине, и игнорирует ту часть россиян, которые осмелились высказаться или молча выступают против военных действий на Украине.

По словам Барака Обамы, такой запрет, прежде всего, «предаст наши глубочайшие ценности. Мы не такие».

Премьер-министр Эстонии Кайя Каллас, напротив, поддержала призыв Зеленского, написав в Twitter, что посещение Европы является «привилегией, а не правом человека». Премьер-министр Финляндии Санна Марин согласилась с этим: по её мнению, это «неправильно, что в то время как Россия ведёт агрессивную, жестокую захватническую войну в Европе, россияне могут жить нормальной жизнью, путешествовать по Европе, быть туристами».

Однако в основе таких аргументов лежит фундаментальное заблуждение, отмечает издание. Это правда, что санкции сами по себе коллективно наказывают каждого жителя России, лишая его доступа к огромному количеству интернет-ресурсов, банковских услуг и розничной торговли, которые люди на Западе считают само собой разумеющимися.

Но санкции в первую очередь направлены на подрыв российской экономики в целом и истощение военной машины Кремля. Элемент коллективного наказания — это побочный, сопутствующий ущерб, а не основная задача. Запрет на выдачу туристических виз, с другой стороны, никак не способствует подрыву российской экономики, но прямо и недвусмысленно наказывает россиян за то, что они русские, подчёркивает The Spectator.

Даже такие ярые сторонники Зеленского, как бывший посол США в Москве Майкл Макфол, поумерили свой первоначальный энтузиазм. Макфол предлагает своего рода «налог за вину» в виде дополнительного сбора с визовых сборов, который пойдёт на помощь и вооружение Украины.

Это может быть приемлемым компромиссом — особенно если он будет оформлен как прямой взнос, например, в украинский Красный Крест, что поставит российских государственных служащих в затруднительное положение. Лучшим ответом было бы призвать россиян помнить об общих исторических, культурных и семейных корнях России и Украины и противостоять воинственности лидера Кремля.

Однако помимо морального отвращения к любым запретам по национальному признаку, есть и веские практические аргументы в пользу того, чтобы не только отвергнуть идею запрета, но и радикально отменить любые ограничения, пишет британский журнал. Из всех свобод, которые принёс распад СССР, свобода путешествий была одной из самых активно способствующих переменам — она позволила широким массам образованных россиян из среднего класса тесно общаться с остальным миром и поверить в то, что они являются частью глобального сообщества единомышленников и современных людей.

Путин хотел бы обратить это вспять, утверждает издание. Он уже запретил выезд из страны более чем трём миллионам своих соотечественников, поскольку они работают в «чувствительных» отраслях промышленности или министерствах. В российских социальных сетях регулярно появляются слухи о том, что Кремль планирует вновь ввести выездные визы советского образца, чтобы удержать остальных внутри страны. Ограничение поездок для всех россиян не только делает за Путина грязную работу, но и отрезает российское общество от взаимодействия с тем самым миром, в который миллионы из них хотели бы вернуться.

Если бы Евросоюз действительно всерьёз был настроен подорвать основы правления Путина и его ценности, ему следовало бы рассмотреть возможность отмены ограничений на поездки для россиян, как Брюссель уже сделал для украинцев, а не вводить новые ограничения, считает автор статьи.

Конечно, при этом необходимо исключить всех российских чиновников, военных и национальных гвардейцев, владельцев официальных «служебных» паспортов, сотрудников подконтрольных Кремлю медиакомпаний и всех тех, кто служит винтиками в государственной машине. Или даже ввести возрастной ценз для безвизовых поездок, разрешив их, например, только лицам моложе 30 лет.

В то же время, ЕС должен создать ориентированную на Россию версию программы Erasmus, которая будет предлагать десятки тысяч мест в университетах и колледжах как можно большему числу молодых россиян — вместо того, чтобы выгонять россиян с технических специализаций на том основании, что предоставление такого образования нарушает санкции ЕС, как утверждала в прошлом месяце заместитель министра образования Чехии.

Разрешение молодым россиянам свободно путешествовать и учиться в ЕС и Великобритании стало бы огромным шагом на пути к подрыву путинского режима и противодействию его попыткам обеспечить России советское будущее, уверяет британский журнал. Это также стало бы стратегической инвестицией в будущую безопасность Запада и способствовало бы формированию нового, постпутинского российского общества, основанного на общих демократических ценностях.

Но самое главное, открытая и творческая политика в области путешествий и образования, сигнализирующая о том, что мир борется не с российским народом, а с агрессивной политикой Кремля, докажет, что Путин ошибается, когда говорит, что Запад презирает его страну. Запрет на выдачу виз, однако, достигнет прямо противоположного эффекта, заключает The Spectator.