ERR: Эстония запретит въезд в страну для россиян с эстонскими шенгенскими визами
Эстонские власти собираются запретить въезд в страну граждан России с выданными Эстонией шенгенскими визами. Как пишет ERR, об на пресс-конференции по итогам очередного заседания правительства рассказал министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.
Через неделю будет применяться санкция к шенгенским визам, выданным Эстонской Республикой. Санкция означает, что визы останутся действительными. Однако на обладателей виз будут наложены санкции при въезде в Эстонию, то есть им будет запрещён въезд в Эстонию, — сказал министр, добавив, что есть и исключения.
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