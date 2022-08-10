ERR: эстонским студентам придётся конкурировать с украинскими беженцами за более дешёвое съёмное жильё

Эстонским студентам осенью придётся конкурировать за и без того немногочисленные сдаваемые в аренду квартиры. Как сообщает ERR, соперничать придётся как с украинскими беженцами, так и с теми, кто пытается переехать в квартиру поменьше с целью избежать больших коммунальных платежей.

Осенью эстонским студентам придётся конкурировать за и без того немногочисленные сдаваемые в аренду квартиры. Как передаёт ERR, соперничать придётся как с украинскими беженцами, так и с теми, кто пытается переехать в квартиру поменьше с целью избежать больших коммунальных платежей.

«За год цены значительно выросли, но спрос по-прежнему превышает предложение. При этом, думая о предстоящей зиме, люди при аренде квартиры обращают особое внимание на дополнительные расходы», — сообщил исполнительный директор подразделения жилых площадей 1Partner Kinnisvara Меэлис Рянк.

По его словам, осенью прошлого года за €500 предлагались в аренду двухкомнатные квартиры в центре, а в этом году за такую квартиру придется выложить уже €600.

«Мы видим, что многие люди, чей бюджет на аренду жилья ограничен, ищут помещения поменьше и подешевле», — продолжил Рянк, поясняя, что спрос на квартиры меньшего размера вырос под влиянием рекордных цен на энергию.

По его прогнозам, последствия прибытия украинских беженцев будут ощущаться и осенью: «Хотя украинцы уже не так массово приезжают в страну, они в значительной степени конкурируют со студентами за более скромное съёмное жильё».