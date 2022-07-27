FAZ: из пешки НАТО в ферзи мировой политики — Турция выходит из-под влияния Запада

Многие десятилетия Турция «молча выполняла приказы западных государств», однако при Реджепе Тайипе Эрдогане она всё более уверенно позиционирует себя на мировой арене как независимая держава, пишет Frankfurter Allgemeine. Геополитическое значение Турции растёт, она стремится стать гегемоном и хочет установить на Ближнем Востоке такой порядок, который отвечал бы её собственным, а не чужим интересам. Вероятно, даже ценой того, что её нельзя будет отнести к западному блоку мировой политики.

В прошлый вторник президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин провели встречу в Тегеране, где обменялись «доверительной улыбкой и крепким рукопожатием». Эрдоган был первым политиком из стран НАТО, который лично встретился и пожал руку Путину после начала российской спецоперации на Украине, пишет Frankfurter Allgemeine.

Картина тремя неделями ранее в Мадриде была совершенно иной. Когда Эрдоган и президент США Джо Байден стояли бок о бок на саммите НАТО, вряд ли могло сложиться впечатление, что эти двое испытывают взаимную симпатию. Они стоят во главе двух крупнейших контингентов войск альянса.

Как и США, для реализации своих интересов Турция при Эрдогане полагается на мощь своих вооружённых сил. У неё нет проблем с выполнением целевого показателя НАТО в размере 2% — на оборонные расходы страна тратит даже 2,8% своего ВВП. Но в отличие от десятилетий холодной войны, когда Турция являлась «пешкой в руках НАТО» и «молча выполняла приказы западных государств», сегодня она всё более уверенно позиционирует себя на мировой арене как независимая держава.

Эрдоган может быть «неприятным собеседником» для многих: его «раздутое эго и плохие манеры», приобретённые им в подростковом возрасте, когда ему приходилось самоутверждаться в одном из самых суровых районов Стамбула, так никуда и не ушли. Однако он освоил «игру власти» так, как никакой другой турецкий политик. Кроме того, он использует все возможности, которые ему предлагают другие. Дома это ошибки его конкурентов, а за границей — прежде всего любой вакуум власти, который он распознаёт и заполняет быстрее других, пишет автор статьи.

Беглый взгляд на карту мира позволяет получить представление о геостратегическом значении Турции. Со времён холодной войны, когда страна, будучи «незаменимым бастионом борьбы с СССР», успешно защищала юго-восточный фланг НАТО, её значение возросло. Путь России к тёплым морям лежит через два пролива Турции: Босфор, соединяющий Чёрное море с Мраморным, и Дарданеллы, соединяющий Мраморное море с Эгейским.

Протяжённая граница связывает страну с Сирией, Ираком и Ираном, которые по разным причинам могут представлять угрозу для Запада. Кроме того, Турция с её газопроводами из Средней Азии и Ирана является незаменимым энергетическим хабом для Европы. В «построссийскую газовую эпоху» её значение для «южного газового коридора» Европы будет только возрастать.

Как отмечает издание, многие обвиняют Эрдогана в желании «восстановить Османскую империю и поставить себя халифом во главе исламского мира». Спустя столетие после падения многонациональной Османской империи это предположение «звучит абсурдно, однако в нём есть доля правды»: Турция с её великой историей хочет вновь стать «державой-гегемоном» и в своём регионе установить такой порядок, который отвечал бы её собственным интересам. Даже ценой того, что её будет нельзя однозначно отнести к западному блоку мировой политики.

Результатом этого стремления является политика, которая с западной точки зрения выглядит «двуличной». С одной стороны, Европа заинтересована в том, чтобы Турция сдерживала беженцев из Сирии, Ирака и Афганистана на своих границах, а также внутри самой страны. Страны НАТО заинтересованы в том, чтобы Турция не допустила прохода российских военных кораблей через свои проливы в Чёрном море. И многие в мире заинтересованы в том, чтобы Турция была «готова использовать свой военно-морской флот для создания коридора безопасности в Чёрном море, по которому пшеница с Украины могла бы доставляться потребителям по всему миру».

С другой стороны, скептицизм Запада в отношении Турции неуклонно растёт. При вступлении Швеции и Финляндии в НАТО Турция не проявила «фундаментальной солидарности» с альянсом, в Эгейском море она регулярно «бряцает оружием» перед своим партнёром по НАТО Грецией, а в Средиземном море ставит под сомнение границы, установленные морским правом. Кроме того, с 2016 года она осуществляла военное вмешательство в Сирии, Ираке, Ливии и на Кавказе.

Эрдоган не всегда оказывал Западу «холодный приём», утверждает издание. Наоборот, ни один турецкий лидер не приблизил Турцию к ЕС так близко, как Эрдоган. Затем, правда, отдалил её вновь. Для этого есть множество причин. Одна из наиболее важных состоит в том, что Турция — и это относится не только к Эрдогану — обвиняет Запад в дестабилизации всего Ближневосточного региона.

С её точки зрения, сначала Запад своим военным вмешательством или просто политикой «отвода глаз» разрушил государственные структуры в Афганистане, Ираке, Ливии и Сирии.

Затем Запад, то есть НАТО и Европа, «не утруждал себя восстановлением этих несостоявшихся государств». Более того, Запад не признал законных потребностей Турции в безопасности, возникших в результате дестабилизации её соседей. Партнёры по НАТО оценивают её интересы в области безопасности иначе, чем сама Турция. Летом 2015 года альянс, вопреки настойчивым просьбам Анкары, вывел зенитно-ракетные комплексы Patriot с границы с Сирией, что до сих пор активно обсуждается в Турции. В итоге это «вылилось в шантаж» при расширении НАТО на север.

Во время холодной войны у Турции не было ни «пространства для манёвра», чтобы развить претензии на гегемонию в регионе, ни политиков, на это способных. В эпоху Эрдогана появилось и то, и другое. В «эпохальном 2011 году» массовые протесты в арабском мире привели к распаду регионального порядка. Тогда же из региона ушли Соединённые Штаты. Это «наложило новое бремя» на немногие стабильные государства, пишет автор статьи.

Затем наступил «судьбоносный для Турции 2016 год». После неудавшейся попытки государственного переворота, за которой, как подозревал Эрдоган, стояли США, президент Турции, «повернув переключатель», консолидировал и расширил свою власть. Он заказал у Путина зенитно-ракетные комплексы С-400, что оказалось «одним из самых серьёзных его решений», и с тех пор, как утверждает автор, «делал ставку только на силу», то есть внутренние репрессии и внешнюю военную мощь.

Турция не смогла бы этого сделать, если бы Эрдоган массово не расширил объёмы производства вооружений и существенно не повысил их качество. Боевой беспилотник Bayraktar TB2 замедлил ход войн или повернул их вспять, как это произошло в Ливии и на Кавказе.

Турецкая армия создала за пределами страны уже восемь военных баз, две из которых находятся в Африке — в Ливии и Сомали. На одном Африканском континенте Турция заключила соглашения о военном сотрудничестве и борьбе с терроризмом с целом рядом стран, в том числе с Нигерией, Сенегалом и Того. Турция продаёт свои беспилотники как минимум четырём странам на континенте, и ещё полдюжины проявляют к ним интерес.

В Африке Турция «вторгается на задний двор» Франции, что частично объясняет реакцию Парижа на Эрдогана. Во многих странах третьего мира, которые Эрдоган посещает чаще, чем любой европейский политик, он вызывает симпатии своим постулатом о том, что «мир больше пяти» постоянных членов Совета Безопасности ООН. Плакат с этим лозунгом висит и в вестибюле штаб-квартиры Партии справедливости и развития в Анкаре.

В Европе и Северной Америке многие надеются, что Эрдоган проиграет президентские и парламентские выборы, которые должны состояться в июне 2023 года. Решающим фактором станет экономическая ситуация. «Ни у кого из возможных преемников нет ни харизмы Эрдогана, ни его инстинкта власти и напористости. Кто бы ни стал следующим президентом Турции, он или она, безусловно, будет более приятным собеседником. Но джин выпущен из бутылки. Даже при его преемниках Турция больше не позволит превратить себя в послушного пособника чужих интересов», — резюмирует Frankfurter Allgemeine.