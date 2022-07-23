Обозреватель DT: ослеплённый «самодовольством и мифом о непобедимости» Запад игнорирует подъём «антизападных» настроений в мире

Обозреватель The Daily Telegraph Дэвид Селборн высказался против игнорирования Западом сближения «враждебных сил». По мнению Селборна, пока новые державы борются с теми, кто господствовал в прошлом, возрождающийся ислам заявляет о себе и распространяется обладание оружием массового уничтожения, Запад занят внутренними противоречиями и ослеплён «мифом о своей непобедимости».

«Самодовольство и миф о непобедимости» ослепляют западные страны, которые не замечают сближения «враждебных сил», пишет обозреватель The Daily Telegraph Дэвид Селборн.

По мнению Селборна, начало российской спецоперации на Украине пришлось на «неудобное» для западной либеральной демократии время. Время, когда простое осуществление политики принимается за свободу, снижается качество политических лидеров и падает статус правящих институтов, а бывший президент Дональд Трамп, возможно, собирается вернуться в Белый дом.

«Хуже того», пишет автор статьи, этот период также является периодом увлечённости «саморазрушающихся свободных обществ относительно тривиальными вопросами», среди которых «идентичность» и «многообразие». В то же время на Западе игнорируют значительно более серьёзные проблемы, включая растущую экономическую и стратегическую мощь Китая и подъём ислама. Он «решительно и искусно развивается во многих странах, но об этом принято молчать, опасаясь обвинений в «исламофобии», — пишет обозреватель.

На Западе в основном предпочитают игнорировать проблемы, которые вызваны антизападной позицией Пакистана, Сирии и Ирана по украинскому конфликту. При этом верховный лидер Ирана Али Хаменеи, приветствуя президента России Владимира Путина в Тегеране на этой неделе, заявил о необходимости «остановить» НАТО. Селборн также обращает внимание на отказ Катара «выбрать сторону» и на участие ливийских, сирийских и чеченских нерегулярных сил в спецоперации на Украине, а также на отказ Саудовской Аравии в просьбе Великобритании о дополнительных поставках энергоносителей. Всё это, по мнению автора статьи недостаточно освещается на Западе.

В то же время в Турции президент Реджеп Тайип Эрдоган, который активно проводит реосманизацию страны, ведёт свою «собственную игру». Анкара стремится занять место посредника при заключении сделок между враждующими сторонами. Турция, с одной стороны, обещает не разрывать свои связи с Россией, а с другой — отказалась от возражений против вступления Финляндии и Швеции в НАТО, среди прочего в обмен на поставки истребителей F-16.

Ещё одна угроза — Иран. Тегеран продолжает развивать свою ядерную программу и подписал двадцатилетнее соглашение о сотрудничестве с Россией. А на фоне расширения сферы исламского мира Катар и Иран заключили подобные соглашения даже с Венесуэлой.

Индия, которая воздержалась на голосовании по принятию резолюций ООН, осуждающих Россию за действия на Украине, увеличив импорт российской нефти, а также множество африканских стран игнорируют конфликт на Украине. О намерении расширить сотрудничество с Россией заявили и в Китае, который выступил против «бессмысленного использования» санкций против Москвы. К концу мая Китай даже провёл совместные военные учения с Россией над Японским морем, а также объявил об укреплении военных связей с Ираном. А в июне стало известно, что Россия вытеснила Саудовскую Аравию в качестве основного источника китайского импорта сырой нефти.

Кроме того, большая часть бывшего советского блока также сохранила лояльность к России, либо всё ещё колеблется, а Папа Римский Франциск предпочёл прямо не осуждать Путина во время визита на Мальту в апреле 2022 года. Схожим образом, так как международный баланс сил становится всё более сложным, а свободные общества продолжают разрушаться, и в западных демократиях некоторые с пониманием относятся к действиям России.

И на фоне всего этого ложное чувство непобедимости глубоко сидит в западной культуре. А тот факт, что консерваторы считают неизбежным дальнейшее преобладание западной культуры над другими, а прогрессисты сосредоточились на чувстве вины за колониальное прошлое, ограничивает свободу слова относительно хаотичного состояния «инклюзивных» западных обществ и их постепенного распада.

Как пишет в своей статье для The Daily Telegraph Селборн, у нынешнего противостояния «Запада и всех остальных» множество фронтов, видимых и невидимых, меняющихся и постоянных. Они включают в себя конфликты по всему миру, когда новые державы борются с теми, кто господствовал в прошлом, когда «свободные общества», измученные внутренними социальными противоречиями, борются за сохранение своих позиций, когда возрождающийся ислам заявляет о себе и когда распространяется обладание оружием массового уничтожения. И при всём этом Запад не способен увидеть очевидное — «все остальные укрепляют свои позиции против нас».