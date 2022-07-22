DM: британские педофилы приезжали в Польшу под предлогом помощи украинским беженцам

Около десяти британцев, ранее осуждённых за преступления на сексуальной почве против несовершеннолетних, прибыли в Польшу в первые недели после начала российской спецоперации на Украине под предлогом гуманитарной помощи, пишет Daily Mail. После беседы с иммиграционной службой и правоохранительными органами этих британцев попросили покинуть страну.
Педофилы из Великобритании приезжали в Польшу под предлогом гуманитарной помощи украинским беженцам, чтобы, как полагает Daily Mail, воспользоваться хаосом, воцарившимся на границе с Украиной.
По данным Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании (NCA), в течение шести недель после начала российской спецоперации на Украине на территорию Польши прибыли около десяти человек, ранее осуждённых за преступления на сексуальной почве против несовершеннолетних. Все они въехали в страну под предлогом оказания помощи беженцам, среди которых были тысячи детей без родителей.
После беседы с сотрудниками иммиграционной службы и правоохранительных органов всех прибывших из Великобритании в Польшу педофилов попросили покинуть страну. Таким образом, на данный момент они уже не находятся в стране.
Как отмечает издание, в первые недели конфликта Украину покинули около 5 тыс. детей без сопровождения взрослых.Согласно данным ЮНИСЕФ, с начала спецоперации две трети украинских детей были вынуждены покинуть свои дома.
По данным NCA, осуждённые преступники обязаны сообщать о наличии у них судимости при въезде в страну, однако в организации обнаружили, что люди, о которых идёт речь, не сделали этого. В организации указали на наличие международной сети, которая позволяет выявлять подобные угрозы, пишет Daily Mail.
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