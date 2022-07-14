Bild: жильё для украинских беженцев в Гамбурге становится могилой для немецких налогов

16:25
МВД России объявило в розыск участницу Pussy Riot Анну Кузьминых
МВД России объявило в розыск участницу Pussy Riot Анну Кузьминых.
16:24
Тульская и Калининградская области намерены сотрудничать в сфере туризма
Тульская и Калининградская области заключили соглашение о межпарламентском сотрудничестве в сфере туризма.
16:21
Екатерина Шпица рассказала о кинофестивале Vote to Film в Крыму
В Крыму с 25 по 29 июля пройдёт фестиваль короткометражного кино Vote to Film. По словам актрисы Екатерины Шпицы, мероприятие станет площадкой для знакомства многих начинающих кинематографистов.
16:21
Дипломат Жданова: с иностранными наёмниками на Украине церемониться не будут
Российские военные в ходе спецоперации на Украине не будут церемониться с иностранными наёмниками. Об этом заявила советник делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.
16:19
В ДНР заявили, что обстрел автостанции в Донецке вёлся из американской гаубицы М777
В Донецкой Народной Республике заявили, что обстрел автостанции в Донецке вёлся из американской гаубицы М777.
16:18
Певец Руссо рассказал, как начиналась его карьера в России
Эстрадный певец и музыкант Авраам Руссо рассказал, как начиналась его карьера в России.
16:17
Чемпион мира по кикбоксингу Туйнов выступит в главном бое Top Dog FC 15
Стали известны все участники турнира Top Dog FC 15 по кулачным боям в Москве.
16:14
В АТОР зафиксировали снижение турпотока из России в Турцию летом 2022 года
В Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что число россиян, посетивших Турцию в июне и июле 2022-го, ниже показателей как 2021 года, так и 2019-го.
16:13
Делегация России в ОБСЕ: Запад делает всё, чтобы не дать Киеву начать мирные переговоры
Западные страны прикладывают все усилия для того, чтобы не позволить Киеву перейти к мирному процессу. Об этом заявила советник делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова на пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.
16:08
Врач Добровольский перечислил правила безопасности в период солнечной активности
Семейный врач Алексей Добровольский рассказал, как обезопасить себя в период высокой солнечной активности.
16:03
Годовой план по строительству жилья на Ямале выполнили почти на 60%
За шесть месяцев 2022 года на Ямале сдали более 92 тыс. кв. м жилья, что составляет почти 60% годового плана по строительству.
16:03
Калинская на смогла пробиться в 1/4 финала теннисного турнира в Лозанне
Россиянка Анна Калинская не смогла выйти в четвертьфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в швейцарской Лозанне.
16:01
Путин подписал закон о контрмерах в ответ на дискриминацию российских СМИ за рубежом
Президент России Владимир Путин подписал закон о контрмерах в ответ на дискриминацию российских СМИ за рубежом.
15:58
Песков прокомментировал планы Казахстана принять ушедшие из России компании
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал планы Казахстана принять ушедшие из России компании.
15:50
Гендиректор «Спартака»: Ваноли вернулся в Москву по личным вопросам
Генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков рассказал, зачем бывший тренер столичной команды Паоло Ваноли вернулся в Москву.
15:48
ВСУ обстреляли автостанцию в центре Донецка, есть погибшие и раненые
Украинская армия открыла огонь по автостанции в центре Донецка, заявил мэр города Алексей Кулемзин со ссылкой на очевидцев.
15:43
Симоньян: удар в Виннице нанесли по пункту размещения украинских националистов
Удар в Виннице был нанесён по Дому офицеров, где находился временный пункт размещения украинских националистов.
15:40
В МИД Сингапура подтвердили прибытие президента Шри-Ланки Раджапаксы
МИД Сингапура подтвердил прибытие президента Шри-Ланки Готабаи Раджапаксы с частным визитом.
15:39
Байден: ослабление влияния США на Ближнем Востоке было ошибкой
США намерены показать Ближнему Востоку, что страна ещё способна продолжать играть роль лидера в регионе, не уступая её России и Китаю, заявил американский лидер Джо Байден.
15:36
Боррель: ЕС ожидает от Черногории отмены программы экономического гражданства
Евросоюз ожидает от Черногории отмены программы экономического гражданства, реформы правосудия и борьбы с криминалом, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
15:36
Мележиков — о задачах «Спартака» на сезон: победа в чемпионате и финал Кубка России
Генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о задачах на сезон-2022/23.
15:36
В Тверской области зафиксировали 25 случаев COVID-19 за сутки
В Тверской области зафиксировали 25 случаев COVID-19 за последние сутки. Выздоровели 14 жителей.
15:28
В Иркутской области подтвердили 80 случаев COVID-19 за сутки
В Иркутской области подтвердили 80 случаев COVID-19 за последние сутки.
15:28
Макрон: Франция не желает новой мировой войны и стремится остановить украинский кризис
Франция не желает новой мировой войны и стремится остановить конфликт на Украине, не вмешиваясь в него, заявил французский президент Эммануэль Макрон в интервью TF1 и France 2.
15:20
Мележиков: новый розыгрыш КР по футболу может начаться в августе
Генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков сообщил, когда стартует Кубок России по футболу сезона-2022/23.
15:20
Экономист Корнейчук напомнил о возможности инвестировать в юань
Доцент, эксперт Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук рассказал, насколько выгодны вложения в юань.
15:18
ВСУ обстреляли центр Изюма в Харьковской области, есть жертвы
Украинская армия открыла огонь по центру Изюма в Харьковской области, есть жертвы среди жителей города, заявили в пресс-службе администрации региона.
15:18
В Подмосковье в 2022 году обнаружили останки 219 советских солдат
В Московской области в 2022 году провели 40 поисковых экспедиций, в результате которых были обнаружены останки 219 воинов Великой Отечественной войны. Четверых удалось идентифицировать.
15:14
Около 30 тысяч женщин с детьми нашли работу в столице благодаря московской службе занятости
Московская служба занятости за 2,5 года помогла примерно 30 тыс. женщин с детьми до семи лет найти работу.
15:10
Байден призвал добиться «стратегического провала» России на Украине
Президент США Джо Байден на пресс-конференции призвал «свободный мир поддержать решимость США» и добиться, чтобы Россия потерпела стратегический провал на Украине.
15:09
Эксперт по безопасности Халилов рассказал о правилах поведения в грозу
Эксперт по безопасности и выживанию Эд Халилов рассказал, как обезопасить себя при грозе в городе, лесу или на транспорте.
15:06
В Кремле заявили, что БРИКС не сможет стать альтернативой G20 даже в случае расширения
БРИКС в случае расширения не сможет стать альтернативой G20, несмотря на то, что является важным механизмом сотрудничества стран с большой долей мирового ВВП. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
15:06
Bloomberg: в ЕС обсуждают снятие санкций с ряда россиян из-за слабых оснований для них
В Евросоюзе обсуждают снятие санкций с ряда россиян, так как европейские юристы выяснили, что меры были введены на слабых основаниях, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
15:05
Выставка по случаю 140-летия со дня рождения Чуковского откроется в Московском зоопарке
Выставка «Мир животных Чуковского», посвящённая 140-летию со дня рождения писателя, откроется в Московском зоопарке в субботу, 16 июля.
15:03
EURactiv: седьмой пакет санкций ЕС против России могут принять на следующей неделе
Седьмой пакет санкций ЕС против России могут принять на следующей неделе, пишет новостной портал EURactiv со ссылкой на источники в институтах ЕС.
15:02
Алаев сообщил о налаживании работы по оформлению карты болельщика
Исполняющий обязанности президента Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев сообщил, что проблема с оформлением паспорта болельщика (Fan ID) для посещения спортивных мероприятий скоро будет решена.
15:00
Глава Минобороны Венгрии поручил усилить боеготовность вооружённых сил
Министр обороны Венгрии Кристоф Салаи-Бобровнички поручил усилить боеготовность ВС страны и провести интенсивные учения на фоне происходящего на Украине и наплыва мигрантов с юга.
15:00
Княжевская: на первых четырёх маршрутах МЦД построят ещё 11 остановок
На первых четырёх маршрутах Московских центральных диаметров (МЦД) планируется построить ещё 11 остановочных пунктов и станций, заявила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
14:54
В Татарстане зарегистрировали 43 случая COVID-19 за сутки
В Татарстане зарегистрировали 43 случая COVID-19 за последние сутки.
14:50
Мележиков: «Спартак» до зимы не будет назначать нового спортдиректора
Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков подтвердил, что Артём Ребров будет полгода занимать пост спортивного директора вместо Луки Каттани.
14:47
В Удмуртии выявили 23 случая COVID-19 за сутки
В Удмуртии выявили 23 случая COVID-19 за последние сутки. Госпитализированы девять жителей.
14:46
Песков: Россия позитивно расценивает признание Пхеньяном независимости ЛНР и ДНР
Россия позитивно расценивает признание Пхеньяном независимости Донецкой и Луганской народных республик, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
14:41
Глава МИД Венгрии: Вена и Будапешт не готовы к обсуждению антироссийских санкций по газу
Вена и Будапешт не готовы обсуждать санкции против поставок газа из России, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции со своим австрийским коллегой Александером Шалленбергом.
14:35
Исследование показало, сколько времени москвичи и петербуржцы тратят на путь до работы
Сервисы «Работа.ру» и 2ГИС в ходе исследования выяснили, что жители Москвы и Петербурга тратят на дорогу до работы больше времени, чем жители других городов.
14:34
МО: армия России уничтожила взвод гаубиц М777 в Харьковской области
Армия России в рамках контрбатарейной борьбы уничтожила в ДНР батарею РСЗО в районе Славянска, взвод РСЗО около Николаевки и взвод гаубиц М777 в Харьковской области.
14:32
Алаев — об отказе от Кубка РПЛ: хотелось бы сохранить все финансовые ожидания
Исполняющий обязанности президента Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев рассказал о реформировании Кубка России.
14:28
Власти Запорожской области допустили референдум по вхождению в состав России в сентябре
Референдум по вхождению Запорожской области в состав России будет проведён в начале осени.
14:22
В Свердловской области до конца недели сохранится жаркая погода
В Свердловской области до 17 июля сохранится высокая пожароопасность лесов и температура до +34 °С.
14:21
Аналитик Юшков рассказал о проблемах Германии после отказа от импорта угля из России
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал решение Германии отказаться от импорта угля и нефти из России до конца 2022 года.
14:21
Экипаж Сотникова выиграл восьмой этап ралли «Шёлковый путь» в зачёте грузовиков
Экипаж команды «КАМАЗ-мастер» под управлением Дмитрия Сотникова одержал победу на восьмом этапе ралли-рейда «Шёлковый путь» в зачёте грузовиков.