Bild: жильё для украинских беженцев в Гамбурге становится могилой для немецких налогов

Аренда жилых помещений, выделенных для украинских беженцев в высотных домах Гамбурга, дорого обходится немецким налогоплательщикам, пишет Bild. Арендная плата в месяц на четверых человек составляет €3600 евро, а к концу июня 2023 года общие траты составят €6,2 млн.

100-метровые жилые здания «Башня Мундбурга» в Гамбурге превращаются в могилу немецких налогов, пишет Bild. Причина заключается в том, что власти города тратят огромные суммы на то, чтобы содержать в этих домах украинских беженцев.

Как сообщает издание, власти Гамбурга предоставили беженцам 60 квартир на 300 мест в этих домах. При этом арендная плата в них составляет €30 в день на одного человека.

Таким образом, при расселении семьи из четырёх человек арендная плата за месяц за одну семью составит €3600, пишет Bild. Согласно подсчётам, к 30 июня 2023 года арендной платы накопится на сумму €6,2 млн.