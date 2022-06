Guardian: Джонсон допустил вероятность депортации украинских нелегалов в Руанду

Премьер-министр Борис Джонсон заявил, что прибывающие в Великобританию украинцы могут быть депортированы в Руанду вместе с африканскими нелегалами, если они решатся незаконно пересечь границы. Джонсон также признал, что некоторые страны на Западе уже явно ощущают «усталость от Украины», но призвал европейских лидеров не поощрять украинцев идти на уступки, чтобы не провоцировать «дальнейшей эскалации со стороны Путина», пишет The Guardian.

Украинцев, нелегально прибывающих на территорию Великобритании, могут отправить в Руанду. Об этом заявил британский премьер-министр Борис Джонсон, который раньше говорил, что никаких депортаций просто не произойдёт, — однако теперь признал, что теоретически это возможно, сообщает The Guardian.



Это заявление Джонсон сделал на фоне обострившихся споров вокруг планов правительства по депортации из Великобритании тех мигрантов, кто нелегально пересекает пролив Ла-Манш в поисках убежища, поясняется в статье. Ранее британский премьер уверял, что никакой отправки украинских беженцев в Руанду в соответствии с обнародованной в апреле скандальной схемой правительства по высылке нелегалов «просто не произойдёт», напоминает The Guardian.



Джонсон прибыл в столицу Руанды Кигали для участия во встрече глав правительств стран, входящих в Содружество наций во главе с Великобританией (CHOGM), поясняется в статье. Туда же прибыл и принц Чарльз, который замещает на этой встрече свою мать, королеву Елизавету II.



Накануне встречи Джонсон побеседовал с журналистами. Отвечая на вопрос о том, могут ли украинцы, прибывающие в Великобританию на лодках через пролив Ла-Манш, также оказаться под угрозой депортации в Восточную Африку, британский премьер-министр допустил такую возможность в случае, если эти мигранты проникнут в страну в обход действующих правил.



«Единственными обстоятельствами, при которых эти люди будут отправлены в Руанду, может быть ситуация, когда они приезжают в Великобританию нелегально, тем самым подрывая безопасные и законные маршруты, которые у нас есть. Я думаю, что мы выдаём украинцам 130 тысяч виз, и у них есть как минимум два очень хороших маршрута, чтобы въехать в страну», — заявил Джонсон.



Однако если мигранты с Украины решают пробираться нелегально, они фактически ущемляют права всех остальных, кто приезжает легально, и это нельзя считать разумным решением, подчеркнул Джонсон. «Поэтому ответ, боюсь, будет — да, я полагаю, теоретически это может произойти», — признал он, говоря о возможной депортации. В то же время британский премьер выразил мнение, что вероятность такого исхода довольно невысокая, сообщает The Guardian.



В свою очередь, пресс-секретарь правительства Руанды Иоланда Маколо подтвердила, что от Великобритании было получено £120 млн в рамках программы по размещению просителей убежища, которые ещё не прибыли. По её словам, власти Руанды уже начали тратить эти средства на необходимую подготовку, включая оборудование помещений для приёма беженцев и обеспечение других нужд. Соответствующее соглашение между двумя странами, заключённое в апреле этого года, вызвало массу критики на внутриполитической и международной арене, говорится в статье.



Маколо также заявила, что многое уже было сделано и Руанда была готова принять первых мигрантов уже 14 числа, пишет The Guardian. Джонсон пообещал начать высылать тысячи нелегально прибывших в Великобританию просителей убежища за 4000 миль в мае этого года, когда было зафиксировано резкое увеличение числа лодок, незаконно перевозивших мигрантов через Ла-Манш, напоминает автор. Однако первый рейс из Лондона в Руанду недавно был отменён после решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).